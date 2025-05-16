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عربي-دولي
فرنسا تقاضي إيران أمام "العدل الدولية"
Lebanon 24
16-05-2025
|
02:59
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أعلنت
فرنسا
، الجمعة، تقديم دعوى ضد
إيران
أمام
محكمة العدل الدولية
، متهمة
طهران
بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عبر حرمان مواطنيْن فرنسييْن محتجزين من الحماية القنصلية.
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وقال
وزير الخارجية
الفرنسي جان-نويل
بارو
إن
سيسيل كولر
وشريكها
جاك باريس
"محتجزان كرهائن منذ ثلاث سنوات في ظروف غير إنسانية تشبه التعذيب، ويُحرمان من الزيارات القنصلية".
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية
الفرنسية
كريستوف لوموان أن بلاده رفعت القضية رسمياً اليوم أمام
المحكمة الدولية في لاهاي
، مشيراً إلى أن "إطلاق سراحهما أولوية وطنية"، ومشدداً على استمرار الضغط على طهران.
وتتهم
باريس
السلطات
الإيرانية
باحتجاز المواطنين تعسفياً في سجن إيفين بطهران، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات. (العربية)
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