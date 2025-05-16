فرنسا تقاضي إيران أمام "العدل الدولية"

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أعلنت ، الجمعة، تقديم دعوى ضد أمام ، متهمة بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عبر حرمان مواطنيْن فرنسييْن محتجزين من الحماية القنصلية.وقال الفرنسي جان-نويل إن وشريكها "محتجزان كرهائن منذ ثلاث سنوات في ظروف غير إنسانية تشبه التعذيب، ويُحرمان من الزيارات القنصلية".وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية كريستوف لوموان أن بلاده رفعت القضية رسمياً اليوم أمام ، مشيراً إلى أن "إطلاق سراحهما أولوية وطنية"، ومشدداً على استمرار الضغط على طهران.وتتهم السلطات باحتجاز المواطنين تعسفياً في سجن إيفين بطهران، في حين تنفي إيران هذه الاتهامات. (العربية)