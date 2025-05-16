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إقتصاد

قائمة جديدة تكشف.. ثروة الملك تشارلز الثالث قفزت إلى 852 مليون دولار

Lebanon 24
16-05-2025 | 04:37
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بحسب قائمة صنداي تايمز للأثرياء، قفزت الثروة الشخصية لملك بريطانيا تشارلز الثالث بواقع 30 مليون جنيه استرليني (40 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (852 مليون دولار) العام الماضي، مما يجعله على نفس قدر ثراء رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي. 
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ويحتل الملك تشارلز، الذي اعتلى عرش المملكة المتحدة في 2022، المرتبة الـ238 بشكل مشترك في قائمة أغنى 350 شخصا وعائلة في المملكة المتحدة، مقابل المرتبة 258 في 2024.

وتشير حسابات قائمة صحيفة صنداي تايمز للأثرياء إلى أن الملك أغنى بواقع 140 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار) من ديفيد وفيكتوريا بيكهام اللذين تبلغ ثروتهما 500 مليون جنيه، أي حوالي 666 مليون دولار أميركي.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن الصحيفة، استفاد الملك البالغ 76 عاما، من المحفظة الاستثمارية التي ورثها عن والدته الراحلة في الجزء الأكبر من ثروته.

ويعد قصرا ساندرينغهام في نورفولك وبالمورال في أبيردينشير، اللذان كانت الملكة إليزابيث تمتلكهما، جزءا من ثروة تشارلز الثالث المالية.
 
وتردد أن ثروة الملكة الراحلة بلغت 370 مليون جنيه إسترليني (493 مليون دولار) في 2022 فيما تقدر ثروة تشارلز الآن بأنها أعلى بواقع 270 مليون جنيه (360 مليون دولار) من والدته، لترتفع من 610 مليون جنيه (812 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه (852 مليون دولار).

وتراجعت الثروة الشخصية لسوناك ومورتي من 651 مليون جنيه (866 مليون دولار) إلى 640 مليون جنيه إسترليني (852 مليون دولار).

وحصل تشارلز بوصفه أمير ويلز على دخل شخصي بقيمة 23 مليون جنيه (31 مليون دولار) تقريبا سنويا من دوقية كورنوال.

واستخدمت هذه الأموال جزئيا في النفقات غير الرسمية له ولأسرته وللتكاليف الرسمية للطاقم الشخصي ومكتبه والمقرات الرسمية.(سكاي نيوز)


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