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عربي-دولي

توافق عربي مشترك محور محادثات مصرية في بغداد

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:05
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية استعدادا للقمة العربية في بغداد قد أسفر عن توافق عربي حول عدة قضايا.
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وأوضح الوزير خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الاجتماع شهد التوافق على عدة قرارات رئيسية، منها مشروع قرار لإعادة إعمار قطاع غزة، وقرار للتضامن مع السودان، بالإضافة إلى قرار يدعم حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة الإثيوبي.

كما تم الاتفاق على قرار خاص بالأزمة السورية يدعو إلى عملية سياسية شاملة، وقرار آخر لدعم الشرعية في اليمن وضمان سلامة الملاحة الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أشار عبدالعاطي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن سيكون له أثر إيجابي على أمن الملاحة في البحر الأحمر، معرباً عن تفاؤل الشركات الدولية بهذا التطور.

كما أكد استمرار الجهود المصرية بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى خطة لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار القطاع فور توقف القتال.

ولفت الوزير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، محذرا من خطر المجاعة الذي يهدد سكان القطاع. وأعرب عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي. وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل، مع الإشارة إلى تحسن في موقف الولايات المتحدة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة. (روسيا اليوم)
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