توافق عربي مشترك محور محادثات مصرية في بغداد

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أكد المصري ، أن الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس استعدادا للقمة العربية في قد أسفر عن توافق عربي حول عدة قضايا.وأوضح الوزير خلال تصريحات لقناة " الإخبارية" أن الاجتماع شهد التوافق على عدة قرارات رئيسية، منها مشروع قرار لإعادة إعمار ، وقرار للتضامن مع ، بالإضافة إلى قرار يدعم حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة الإثيوبي.كما تم الاتفاق على قرار خاص بالأزمة يدعو إلى عملية سياسية شاملة، وقرار آخر لدعم الشرعية في اليمن وضمان سلامة الملاحة الدولية.وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية، أشار عبدالعاطي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن سيكون له أثر إيجابي على أمن الملاحة في ، معرباً عن تفاؤل الشركات الدولية بهذا التطور.كما أكد استمرار الجهود بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى خطة لعقد في القاهرة لإعادة إعمار القطاع فور توقف القتال.ولفت الوزير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، محذرا من خطر المجاعة الذي يهدد سكان القطاع. وأعرب عن قلقه إزاء غياب الإرادة السياسية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار، معتبرا أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي. وفي هذا السياق، دعا إلى تكثيف الضغط على ، مع الإشارة إلى تحسن في موقف تجاه الكارثة الإنسانية في غزة. (روسيا اليوم)