Advertisement

عربي-دولي

كيف فاز "الحوثيون" دبلوماسياً؟ محللة تكشف

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1361188-638829941882119057.jpg
Doc-P-1361188-638829941882119057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت المحللة البارزة في مركز واشنطن للدراسات اليمنية فاطمة أبو الأسرار إن وقف إطلاق النار المفاجئ بين الولايات المتحدة والحوثيين في السادس من أيار، منح الجماعة اليمنية فوزاً دبلوماسياً نادراً وغير مستحق.
Advertisement
 
 
وذكرت أنه "عقب أشهر من مهاجمة السفن التجارية وجرّ واشنطن إلى مواجهة مباشرة، حصد الحوثيون ما يطمحون إليه أكثر من السيطرة على الأرض ألا وهو الاعتراف"، وتابع: "لم يحقق الحوثيين ذلك بمفردهم، بل ساعدتهم حملة متوازية لغسل السردية، شنّتها وسائل إعلام روسية رسمية، وآيديولوجيون مناهضون للغرب، ومؤثرون انتهازيون، لتجميل صورة الجماعة، وتسهيل تحولها من جماعة مصنفة إرهابية إلى طرف يمكن التفاوض معه".

نمط واسع
 
في آذار الماضي، نشرت قناة "آر تي" الروسية مقالاً للمعلق سيرغي ستروكان بعنوان "لا تصنع حوثياً لنفسك"، اعتبر فيه أن الغارات الأميركية في اليمن صنعت "عدواً مصطنعاً"، وصوّر الحوثيين كقوة سياسية تتفاعل مع الواقع الإقليمي، لا كمجموعة مسلحة.

وهذا التوجه يعكس نمطاً متصاعداً لتطبيع الجماعة من قبل أصوات أجنبية تسوّق لروايات مناهضة للإمبريالية، متجاهلة الطابع القمعي للحوثيين ودورهم كذراع للنفوذ الإيراني.


وترسخت هذه السردية بشكل واضح حين استضاف الحوثيون مؤتمراً رفيع المستوى في صنعاء حول فلسطين، في خضم الغارات الأميركية اليومية التي بدأت منتصف آذار.

وجمع المؤتمر وفوداً من دول مثل العراق وآيرلندا، وأضفى طابع "حركة مقاومة" على ميليشيا طائفية، مخاطباً جمهوراً دولياً يتغاضى عن طبيعتها الاستبدادية، وبرزت خلاله مشاركة شخصيات مثل النائب البريطاني السابق جورج غالاوي، والمفكر الروسي ألكسندر دوغين، وأليدا غيفارا ابنة تشي غيفارا، بهدف تعزيز شرعية رمزية، وفق ما قالت أبو الأسرار.

ثلاثة أهداف استراتيجية
 
تكشف استراتيجية الحوثيين الإعلامية عن ثلاثة أهداف رئيسية:

- تبرير الهجمات على الملاحة الدولية.
 
- بناء شرعية دولية رغم غياب الاعتراف الرسمي.
 
- عزل المعارضة اليمنية محلياً من خلال الإيحاء بتقبّل المجتمع الدولي لحكمهم.
 
وخلافاً لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، يتقن الحوثيون مخاطبة الجمهور الغربي بصورة معتدلة، ويبرعون في الانتهازية السياسية التي تتيح لهم نسج علاقات مع أطراف متباينة.
 
 
واستثمر بعض الدبلوماسيين الغربيين في تحسين صورتهم، بل قدموا لهم الهدايا وكتبوا مقالات رأي تروج لهم.
إلى ذلك، ترى أبو الأسرار أن الحوثيين استفادوا مراراً من استغلال الروايات الدولية، وكان مؤتمر صنعاء محاولة لملء الفراغ الذي خلّفته انسحابات وكالات أممية من مناطقهم نتيجة تصرفات الجماعة.

وتسببت لقاءات سابقة بين الحوثيين ووكالات أممية في منحهم شرعية غير مقصودة، سواء عبر مبادرات دبلوماسية فاشلة، أو صور التُقطت أثناء اعتداءاتهم وسرقتهم للمساعدات الغذائية.
 
الخيارات أمام واشنطن
 
وترى الكاتبة أن تركيز الإدارة الأميركية على كبح القدرات البحرية للحوثيين في البحر الأحمر لا يعالج التحدي الاستراتيجي الأشمل، والمتمثل في البيئة التي تتيح لهم توسيع نفوذهم، فترك الأمر دون معالجة يعزز احتمالات تحوّلهم إلى ذراع دائم لإيران في المنطقة.
 
وتحذر أبو الأسرار من خطر التلقين الآيديولوجي الذي تمارسه الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها، بهدف خلق جيل ملتزم آيديولوجياً من خلال توظيف قضايا مثل فلسطين.

وتدعو الكاتب في الختام إلى توسيع جهود واشنطن لمكافحة الدعاية الحوثية، عبر كشف الشبكات التي تروّج لرواياتهم، وتسليط الضوء على التناقض بين خطابهم الإعلامي وسلوكهم القمعي، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يسهلون تواصلهم الدولي، وليس فقط على قياداتهم العسكرية.
 
 
كذلك، أكدت الكاتبة على أهمية دعم الأصوات اليمنية المستقلة القادرة على تقديم بدائل حقيقية لرواية الحوثيين. (24)
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" تكشف: تحرك دبلوماسي لإقناع الحوثيين بوقف هجماتهم ضد إسرائيل
lebanon 24
16/05/2025 19:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
أين أميركا من "إنهاء حرب غزة"؟ محللون يكشفون
lebanon 24
16/05/2025 19:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يقرأ محللون فرنسيّون إعتقال أكرم إمام أوغلو؟
lebanon 24
16/05/2025 19:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
محللون يكشفون.. لهذا السبب تعتمد إسرائيل "تجويع غزّة"
lebanon 24
16/05/2025 19:43:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-05-16
12:21 | 2025-05-16
12:20 | 2025-05-16
12:00 | 2025-05-16
11:53 | 2025-05-16
11:35 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24