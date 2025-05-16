كالاس: روسيا لا تسعى للسلام في أوكرانيا

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قالت مسؤولة السياسة الخارجية في :"إنّ لا تريد السلام في "، وذلك في حديث اليوم قبيل عقد وكييف مباحثات في مدينة ، داعية إلى "ممارسة ضغوط" على موسكو، بحسب وكالة "فرانس برس".ولدى وصولها إلى قمة في تيرانا قالت كالاس :"نرى بوضوح أنّ روسيا لا تريد السلام وأنّ الآخرين يريدونه"، معتبرة أن "العزلة السياسية مهمة لممارسة الضغوط على روسيا، وعلينا جميعا أن نكون موحدين". (الوكالة الوطنية)