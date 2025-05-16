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كالاس: روسيا لا تسعى للسلام في أوكرانيا

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:45
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قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس :"إنّ روسيا لا تريد السلام في أوكرانيا"، وذلك في حديث اليوم قبيل عقد موسكو وكييف مباحثات في مدينة اسطنبول التركية، داعية إلى "ممارسة ضغوط" على موسكو، بحسب وكالة "فرانس برس".
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ولدى وصولها إلى قمة الجماعة السياسية الأوروبية في تيرانا قالت كالاس :"نرى بوضوح أنّ روسيا لا تريد السلام وأنّ الآخرين يريدونه"، معتبرة أن "العزلة السياسية مهمة لممارسة الضغوط على روسيا، وعلينا جميعا أن نكون موحدين". (الوكالة الوطنية)
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