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عربي-دولي

قائد عسكريّ إسرائيلي يكشف عن مفاجأة تتعلّق بـ"حماس"... هذا ما أعلنه

Lebanon 24
16-05-2025 | 05:32
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نقلت صحيفة "معاريف" عن قائد لواء القدس في الجيش الإسرائيلي قوله إنهم رصدوا تغيرا بطريقة قتال حركة "حماس" وامتلاك عناصرها كميات سلاح كبيرة.
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وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مقاتلي لواء القدس، اللواء 16 غادروا أمس قطاع غزة، وخاضوا جولة رابعة من القتال، حيث خاضوا قتالا متواصلا لمدة 70 يوما.

وفي مقابلة خاصة، مع قائد لواء القدس في الجيش الإسرائيلي، قال إن القتال في "حي الشجاعية كان ضاريا ودفعنا ثمنا باهظا هناك".

وأوضح "دارت اشتباكات عنيفة في شرق الشجاعية، ولسوء الحظ، سقط أربعة مقاتلين في المعركة".

وأشار إلى أنه كان أحد أهداف عملية القوة والسيف تدمير مئات الأبنية التي تهيمن على المراقبة وإطلاق النار على منازل كيبوتس نحال عوز.

وتابع: "دمرنا نحو ألف مبنى وقتلنا 250 عنصراً، والآن لا يوجد في الشجاعية أي بيت يطل على بيوت الكيبوتس" موضحا أهمية هذا الإجراء "من أجل تعزيز الشعور بالأمن لدى أفراد مجتمع نحال عوز" وفق قوله.

وقال "يلاحظ مقاتلو اللواء وقادته تغيرا في أسلوب القتال لدى حماس، التي تمكنت على الرغم من التقييمات الأولية، من تجميع كميات كبيرة من الذخيرة، رأينا تغييرا في حماس بالشجاعية".

وأضاف أن مقاتلي حماس "يتعاملون بدهاء ويستدرجون جنودنا ما يتطلب جهدا أكبر".

وأوضح أنه "لا يزال هناك عدد لا بأس به من الأنفاق، لم نتمكن من تفكيك كل الأنفاق بعد، نحن نعمل على اختراق البنية التحتية وأنفاق حماس، فوق الأرض وتحتها، ونعمل على إلحاق الضرر بقدرات حماس واستنزافها".

ولفت قائد لواء القدس: "أمامنا مناورة كبرى في غزة، نحن مستعدون لها". (روسيا اليوم)
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