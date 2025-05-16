احتكاكات في نيويورك بين أنصار القضية الفلسطينية ومؤيدي إسرائيل

Advertisement

شهدت مشاجرات بين متظاهرين مناصرين لفلسطين ومجموعة مؤيدة لإسرائيل خلال مسيرة نظمت لإحياء ذكرى والتنديد بحرب الإبادة على .وذكر أن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين تجمعوا، الخميس، في ساحة يونيون الشهيرة بنيويورك لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة.وأوضح أن مشاجرات اندلعت بين المتظاهرين الذين رفعوا أعلام ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وبين مجموعة مؤيدة لإسرائيل كانت في المنطقة نفسها.ولفت إلى أن الشرطة تدخلت لإنهاء المشاجرات واعتقلت العديد من الأشخاص. (الأناضول)