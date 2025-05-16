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عربي-دولي

احتكاكات في نيويورك بين أنصار القضية الفلسطينية ومؤيدي إسرائيل

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:05
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شهدت مدينة نيويورك الأمريكية مشاجرات بين متظاهرين مناصرين لفلسطين ومجموعة مؤيدة لإسرائيل خلال مسيرة نظمت لإحياء ذكرى النكبة والتنديد بحرب الإبادة على قطاع غزة.
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وذكر مراسل الأناضول أن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين تجمعوا، الخميس، في ساحة يونيون الشهيرة بنيويورك لإحياء الذكرى الـ77 للنكبة.

وأوضح أن مشاجرات اندلعت بين المتظاهرين الذين رفعوا أعلام فلسطين ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة، وبين مجموعة مؤيدة لإسرائيل كانت في المنطقة نفسها.

ولفت إلى أن الشرطة تدخلت لإنهاء المشاجرات واعتقلت العديد من الأشخاص.  (الأناضول)
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