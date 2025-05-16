Advertisement

عربي-دولي

في إسطنبول... انطلاق جولة المحادثات التركية الأميركية الأوكرانية

Lebanon 24
16-05-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1361241-638829988152484325.jpg
Doc-P-1361241-638829988152484325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت الخارجية الأوكرانية عن بدء مفاوضات تركية -أوكرانية- أميركية في إسطنبول، يشارك فيها عن أوكرانيا أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزير الخارجية أندريه سيبيغا. (روسيا اليوم)
Advertisement


مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إيرانية: انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية في مسقط
lebanon 24
16/05/2025 14:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط
lebanon 24
16/05/2025 14:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إنترفاكس": محادثات تقنية بشأن صفقة المعادن الأميركية - الأوكرانية تنطلق غدا في واشنطن
lebanon 24
16/05/2025 14:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية التركية: بدء اجتماع بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأتراك في إسطنبول
lebanon 24
16/05/2025 14:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:36 | 2025-05-16
07:17 | 2025-05-16
07:10 | 2025-05-16
07:00 | 2025-05-16
07:00 | 2025-05-16
06:45 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24