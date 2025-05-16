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عربي-دولي

تزامناً مع محادثات اسطنبول.. هذا ما قامت به روسيا في دونيتسك

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:10
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تزامنا مع محادثات اسطنبول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك، مؤكدة أن مجموعة قوات "دنيبر" قامت بتحييد نحو 380 جندياً و5 مستودعات ذخيرة خلال أسبوع.
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وحول خسائر القوات الأوكرانية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها بلغت نحو 1130 عسكريا، إضافةً لتدمير 15 مركبة قتالية مدرعة. (العربية)
 
 
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