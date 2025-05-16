تزامناً مع محادثات اسطنبول.. هذا ما قامت به روسيا في دونيتسك

Advertisement

تزامنا مع محادثات ، أعلنت السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك، مؤكدة أن مجموعة قوات "دنيبر" قامت بتحييد نحو 380 جندياً و5 مستودعات ذخيرة خلال أسبوع.وحول خسائر القوات ، أكدت الروسية أنها بلغت نحو 1130 عسكريا، إضافةً لتدمير 15 مركبة قتالية مدرعة. (العربية)