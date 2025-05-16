ترامب يحذر من المجاعة في غزة: الوضع هناك يستدعي تدخلا عاجلا

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي ، إن الكثير من الناس يتضورون جوعًا في غزة، مشيرًا إلى أن الوضع هناك يستدعي تدخلا عاجلا.وفي تصريح أدلى به أثناء مشاركته في منتدى أعمال في ، شدد على ضرورة إيجاد حل للوضع في غزة، وقال: "فالكثير من الناس يتعرضون للجوع، والكثير من الأمور السيئة تحدث هناك".ولم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى منذ الأول من آذار الماضي، في وقت تؤكد فيه أن كمية كافية من المساعدات دخلت خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع. كما تتهم إسرائيل حركة " " بالاستيلاء على جزء كبير من تلك المساعدات.ومع ذلك، بدأت جهات في الجيش في الأسابيع الأخيرة بتحذير القيادات السياسية من أن الأوضاع في القطاع تقترب من حافة المجاعة.وفي محاولة لتجاوز حركة "حماس"، شارك مسؤولون إسرائيليون في تأسيس منظمة جديدة تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية"، وتهدف إلى تنظيم توزيع المساعدات الغذائية من عدد محدود من المواقع في جنوب غزة، حيث ستتم حماية تلك المواقع من قبل متعاقدين أميركيين. وسيسمح فقط للممثلين المعتمدين مسبقا باستلام المساعدات مرة واحدة كل أسبوعين من هذه النقاط، على أن تنقل الصناديق لاحقا إلى منطقة منفصلة ضمن منطقة إنسانية جديدة تم إنشاؤها حول مدينة ، التي تعرضت لدمار واسع النطاق.وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حثيثة لتوفير الإغاثة لسكان القطاع، وسط انهيار إنساني متفاقم وتدهور سريع في الأوضاع المعيشية. (روسيا اليوم)