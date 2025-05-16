اجتماع مرتقب بين بوتين وترامب... والكرملين يشترط التحضير والنتائج

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أكد اليوم الجمعة، على أهمية عقد لقاء بين ونظيره الأميركي ، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتطلب تحضيرات مكثفة ويُفترض أن يسفر عن نتائج ملموسة. وجاء هذا الموقف في سياق تفاعل الكرملين مع إعلان عن استعداده للاجتماع مع "بمجرد ترتيب الأمر".ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة ضرورية لبحث العلاقات بين وواشنطن، بالإضافة إلى ملف وقضايا دولية أخرى.وفي سياق متصل، شهد أحد فنادق إسطنبول، الجمعة، اجتماعًا بين مسؤولين أميركيين وروس، عُقد على هامش المباحثات المتعلقة بأوكرانيا التي تُشرف عليها . وتضمنت الجلسة محادثات مغلقة بين أنتون، مدير تخطيط السياسات في ، والمستشار في الكرملين ، الذي يترأس وفد موسكو إلى المحادثات مع الجانب الأوكراني. (ارم نيوز)