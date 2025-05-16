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عربي-دولي

اجتماع مرتقب بين بوتين وترامب... والكرملين يشترط التحضير والنتائج

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:36
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أكد الكرملين اليوم الجمعة، على أهمية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يتطلب تحضيرات مكثفة ويُفترض أن يسفر عن نتائج ملموسة. وجاء هذا الموقف في سياق تفاعل الكرملين مع إعلان ترامب عن استعداده للاجتماع مع بوتين "بمجرد ترتيب الأمر".
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ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه خطوة ضرورية لبحث العلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى ملف أوكرانيا وقضايا دولية أخرى.

وفي سياق متصل، شهد أحد فنادق إسطنبول، الجمعة، اجتماعًا بين مسؤولين أميركيين وروس، عُقد على هامش المباحثات المتعلقة بأوكرانيا التي تُشرف عليها تركيا. وتضمنت الجلسة محادثات مغلقة بين مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، والمستشار في الكرملين فلاديمير ميدينسكي، الذي يترأس وفد موسكو إلى المحادثات مع الجانب الأوكراني. (ارم نيوز)
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