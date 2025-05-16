في اللاذقية.. ضبط مستودع يحتوي على عبوات ناسفة

أعلنت ، مساء أمس الخميس، ضبط مستودع ضخم لعبوات ناسفة معدة للتفجير بمحافظة .



وقالت في بيان على حسابها بمنصة " " إنه "في عملية أمنية دقيقة ومحكمة، تمكنت مديرية أمن اللاذقية من ضبط مستودع ضخم في قرية بحمرة القرداحة، يحتوي على عبوات ناسفة معدّة للتفجير، كانت موجّهة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار".

وتأتي هذه العملية "في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها، ما يعكس يقظة وحرصها على أمن المواطنين وسلامتهم"، حسب بيان وزارة الداخلية السورية نفسه.

ووصف مسؤولون أمنيون هذه المعدات، التي بلغ عددها الـ1000 عبوة، بأنها "متقدمة" مؤكدين أنها "كانت مجهزة للاستخدام في مناطق آمنة". (العربية)