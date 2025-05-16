في اللاذقية.. ضبط مستودع يحتوي على عبوات ناسفة

1️⃣ مديرية أمن #اللاذقية تتمكن في عملية أمنية دقيقة ومحكمة، من ضبط مستودع ضخم في قرية بحمرة بريف القرداحة، يحتوي على عبوات ناسفة معدّة للتفجير، كانت موجّهة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار.#سانا#سوريا pic.twitter.com/EjyK5WKjRU
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 15, 2025
1️⃣ مديرية أمن #اللاذقية تتمكن في عملية أمنية دقيقة ومحكمة، من ضبط مستودع ضخم في قرية بحمرة بريف القرداحة، يحتوي على عبوات ناسفة معدّة للتفجير، كانت موجّهة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار.#سانا#سوريا pic.twitter.com/EjyK5WKjRU