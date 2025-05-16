مصيره مجهول... من هو زكريا حجر خبير الطيران المُسيّر لدى الحوثيين؟

ذكرت "العربية"، أنّ منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشأن العسكري والأمني اليمني، كشفت أنّ مصير القيادي الحوثي
زكريا عبدالله يحيى أحمد
حجر لا يزال مجهولا، في وقت تُرجّح معلومات مقتله بغارة أميركية استهدفت أحد المقرات شمال العاصمة صنعاء
في شهر آذار الماضي.
وزكريا حجر البالغ من العمر 39 عاما واسمه الحركي "هاجر" ينحدر من منطقة رحبان في محافظة صعدة
، وهو خبير في منظومة الصواريخ وبرنامج الطيران المُسيّر التابعة للحوثيين، وواحد من الخبراء الفنيين الذين عملوا إلى جانب خبراء ومستشارين من الحرس الثوري
وفيلق القدس
على تطوير القدرات الحربية لـ"أنصار
الله".
وتُرجّح مصادر أنه يتولى مسؤولية وحدة الطيران المُسير التابعة لـ"الحوثيين".
وقد تم إرساله مُبكراً لتلقي تدريبات عسكرية وفكرية في إيران
ولبنان وسوريا، وأُخضع لدورات نوعية وتأهيل تخصصي في مجال تطوير وتشغيل الطائرات من دون طيار، وإعدادها للعمل لصالح برنامج إيران وخطط عملياتها في اليمن والمنطقة.
ويعمل في الظل، ولا يظهر في الإعلام، ويُتوقع أنه ينشط مُستخدماً هويات مزورة وأسماء مُستعارة.
وتربطه علاقة مُصاهرة مع عائلة عبدالملك الحوثي
، إضافة إلى أنّ إخوته وأفرادا من أسرته ينشطون في مواقع مهمة في قيادة "أنصار الله". (العربية)