مصيره مجهول... من هو زكريا حجر خبير الطيران المُسيّر لدى الحوثيين؟

Advertisement

ذكرت "العربية"، أنّ منصة "ديفانس لاين" المتخصصة بالشأن العسكري والأمني اليمني، كشفت أنّ مصير القيادي زكريا عبدالله حجر لا يزال مجهولا، في وقت تُرجّح معلومات مقتله بغارة أميركية استهدفت أحد المقرات شمال العاصمة في شهر آذار الماضي.وزكريا حجر البالغ من العمر 39 عاما واسمه الحركي "هاجر" ينحدر من منطقة رحبان في ، وهو خبير في منظومة الصواريخ وبرنامج الطيران المُسيّر التابعة للحوثيين، وواحد من الخبراء الفنيين الذين عملوا إلى جانب خبراء ومستشارين من وفيلق على تطوير القدرات الحربية لـ" الله".وتُرجّح مصادر أنه يتولى مسؤولية وحدة الطيران المُسير التابعة لـ"الحوثيين".وقد تم إرساله مُبكراً لتلقي تدريبات عسكرية وفكرية في ولبنان وسوريا، وأُخضع لدورات نوعية وتأهيل تخصصي في مجال تطوير وتشغيل الطائرات من دون طيار، وإعدادها للعمل لصالح برنامج إيران وخطط عملياتها في اليمن والمنطقة.ويعمل في الظل، ولا يظهر في الإعلام، ويُتوقع أنه ينشط مُستخدماً هويات مزورة وأسماء مُستعارة.وتربطه علاقة مُصاهرة مع عائلة ، إضافة إلى أنّ إخوته وأفرادا من أسرته ينشطون في مواقع مهمة في قيادة "أنصار الله". (العربية)