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عربي-دولي

"تقدم كبير" بمفاوضات غزة.. وصحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:20
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كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الجمعة، عن تطور مهم في مسار المفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل، يشير إلى استعداد الحركة للتنازل عن حكم قطاع غزة.
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ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي مشارك في المفاوضات أن حماس "وافقت فعليًا على التخلي عن إدارة القطاع"، في حين أبدت خمس دول عربية على الأقل استعدادها للمشاركة في إدارة غزة ما بعد الحرب، بحسب المصدر ذاته. لكن هذا التقدّم يبقى مهددًا، إذ يشترط المسؤول العربي دعوة السلطة الفلسطينية للمشاركة في المرحلة الانتقالية، وهو ما لا يزال يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما يعوق الوصول إلى اتفاق شامل.

وتزامن هذا التقرير مع تصريحات جديدة من داخل حماس، تعكس مرونة غير مسبوقة في مواقفها. فقد أكد باسم نعيم، القيادي البارز في الحركة، أن حماس مستعدة للتخلي عن حكم غزة مقابل اتفاق يتضمّن تبادلًا للأسرى، انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية، السماح بدخول المساعدات، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير قسري، دون التطرّق إلى شرط "الاحتفاظ بالسلاح"، الذي لطالما كان من الثوابت لدى الحركة.

وأضاف نعيم، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية، أن الحركة على استعداد لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن حماس "مستعدة فورًا لتسليم إدارة غزة إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب". (ارم نيوز)
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