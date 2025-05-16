"تقدم كبير" بمفاوضات غزة.. وصحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل

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كشفت صحيفة تايمز أوف ، الجمعة، عن تطور مهم في مسار المفاوضات بين حركة " " وإسرائيل، يشير إلى استعداد الحركة للتنازل عن حكم .ونقلت الصحيفة عن مسؤول عربي مشارك في المفاوضات أن حماس "وافقت فعليًا على التخلي عن "، في حين أبدت خمس دول عربية على الأقل استعدادها للمشاركة في ما بعد الحرب، بحسب المصدر ذاته. لكن هذا التقدّم يبقى مهددًا، إذ يشترط المسؤول العربي دعوة للمشاركة في ، وهو ما لا يزال يرفضه ، مما يعوق الوصول إلى اتفاق شامل.وتزامن هذا التقرير مع تصريحات جديدة من داخل حماس، تعكس مرونة غير مسبوقة في مواقفها. فقد أكد ، القيادي البارز في الحركة، أن حماس مستعدة للتخلي عن حكم غزة مقابل اتفاق يتضمّن تبادلًا للأسرى، انسحابًا كاملاً للقوات ، السماح بدخول المساعدات، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير قسري، دون التطرّق إلى شرط "الاحتفاظ بالسلاح"، الذي لطالما كان من الثوابت لدى الحركة.وأضاف نعيم، في مقابلة مع ، أن الحركة على استعداد لإجراء محادثات مباشرة مع ، مشددًا على أن حماس "مستعدة فورًا لتسليم إدارة غزة إذا تم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب". (ارم نيوز)