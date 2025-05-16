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ترامب: لم استشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:32
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه لم يستشر حليفته إسرائيل في قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، رغم شكوك إسرائيل الشديدة تجاه إدارة الرئيس أحمد الشرع.
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واستطرد يقول للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرة أبوظبي بقليل مختتما جولة في منطقة الخليج استمرت أربعة أيام "لم استشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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