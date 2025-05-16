ترامب: لم استشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية

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قال الرئيس الأميركي ، يوم الجمعة، إنه لم يستشر حليفته في قرار الاعتراف بالحكومة الجديدة، رغم شكوك إسرائيل الشديدة تجاه .واستطرد يقول للصحفيين الرئاسية بعد مغادرة بقليل مختتما جولة في منطقة استمرت أربعة أيام "لم استشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا". (سكاي نيوز عربية)