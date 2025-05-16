في هذه الدولة... سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة

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أفادت ، نقلا عن مصادر، بأن تخطط لطباعة عملة جديدة في وألمانيا بدلا من .ويوم الخميس، وقعت صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس الأميركي المفاجئ، يوم الثلاثاء، رفع الأمركية عن سوريا.وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة والدولية. (سكاي نيوز عربية)