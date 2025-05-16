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إقتصاد

في هذه الدولة... سوريا تعتزم طباعة عملة جديدة

Lebanon 24
16-05-2025 | 08:47
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أفادت رويترز، نقلا عن مصادر، بأن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا.
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ويوم الخميس، وقعت دمشق صفقة أولية قيمتها 800 مليون دولار مع شركة دي بي ورلد الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، وهي أول صفقة من نوعها منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ، يوم الثلاثاء، رفع العقوبات الأمركية عن سوريا.

وتشمل الصفقة تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية وتعزيز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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