ترامب يحذّر إيران: قرار سريع أو "شيء سيئ" في الأفق

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وجّه الرئيس الأميركي تحذيراً جديداً لإيران، داعياً إياها إلى اتخاذ قرار "سريع" بشأن الأميركي المتعلق بالاتفاق ، ملوحاً بعواقب خطيرة في حال عدم التجاوب.وفي تصريحات أدلى بها من في ختام جولته في ، قال للصحفيين: "على اتخاذ قرار سريع، وإلا سيحدث شيء سيئ"، في إشارة إلى فشل محتمل في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.تصريحات ترامب جاءت بعد سلسلة مؤشرات إيجابية أُعلن عنها مؤخراً، حيث أشار إلى أن "وافقت نوعاً ما" على شروط الاتفاق المستقبلي بشأن برنامجها النووي، مما رفع الآمال بإمكانية التوصل إلى تفاهم "قريباً جداً".في المقابل، أعلنت طهران استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة، كشف عنها علي شمخاني، المستشار السياسي والعسكري والنووي للمرشد ، أبرزها: طهران بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، واقتصار التخصيب على المستويات المدنية، إلى جانب السماح للمفتشين الدوليين بمراقبة البرنامج النووي، مقابل رفع فوري للعقوبات الاقتصادية.ومن المقرر أن تنطلق، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وكل من وفرنسا وألمانيا، في مدينة إسطنبول ، حيث ستُعقد الاجتماعات على مستوى المسؤولين السياسيين، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية فرنسية، فيما أشار المتحدث باسم الخارجية ، بقائي، إلى أهمية هذه المحادثات في تقريب وجهات النظر. (ارم نيوز)