يعمل لصالح إيران... القبض على "جاسوس مراهق" في إسرائيل وورقة تكشف ما كتبه

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أعلنت وجهاز " " عن اعتقال مراهق عمره 16 عاما، بزعم "قيامه بأنشطة تجسس لصالح مقابل المال".وأفادت السلطات في بيان أن المشتبه به من سكان منطقة سفوح ، و"طلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل".وحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهاما شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء ".