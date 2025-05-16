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عربي-دولي

يعمل لصالح إيران... القبض على "جاسوس مراهق" في إسرائيل وورقة تكشف ما كتبه

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:00
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" عن اعتقال مراهق عمره 16 عاما، بزعم "قيامه بأنشطة تجسس لصالح إيران مقابل المال".
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وأفادت السلطات في بيان أن المشتبه به من سكان منطقة سفوح يهودا، و"طلب منه مشغلوه الإيرانيون شراء هاتف جديد، وتحميل تطبيق للتواصل".

وحسب البيان، فقد "نفذ المشتبه به مهاما شملت إخفاء أموال، وتصوير مواقع معينة، وطباعة منشورات تحمل كتابات تدين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
 
ونشرت الشرطة منشورا كتب عليه بخط اليدّ: "أين الهدف التالي؟"، قالت إنّ المراهق كتبه. (سكاي نيوز)
 
 
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