أردوغان: مفاوضات اسطنبول فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم

شدد الرئيس على أن مفاوضات اسطنبول بين وأوكرانيا نافذة مهمة لوقف إراقة الدماء، مؤكدا أن هذه فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم.

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وفي كلمة له خلال الجلسة العامة لقمة المجموعة السياسية الأوروبية السادسة بالعاصمة الألبانية تيرانا، قال أردوغان إن "الحروب والخلافات أظهرت لنا بأنه كلما تفرقنا نضعف وكلما اتحدنا نصبح أقوى".

وأشار إلى "أننا في مرحلة حساسة فيما يتعلق بإيقاف الحرب الروسية ونحن في نساهم في كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب، وللوصول إلى سلام عادل دون فرض أي أمور أخرى على الطرفين".



ولفت أردوغان إلى أنه التقى بالرئيس الأمريكي ، والروسي ، والأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي "بشكل منفصل"، كما اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء جورجا ميلوني، واستأنفنا المفاوضات التي بدأت في مارس.



وشدد على أن "هذه فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم"، مؤكدا أن "هذه اللقاءات مستمر في اسطنبول برئاسة ".



وأضاف أردوغان: "لا يجب أن نضيع الفرصة وهذه المرحلة التي وصلنا إليها مهمة لفتح الحوار وأن تكون قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين، ويمكن الوصول إلى السلام العادل"، مشيرا إلى أنه "لا خاسر في الوصول إلى السلام، وتركيا ستكون بعملها ومسؤوليتها تجاه هذا الأمر".