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عربي-دولي

أردوغان: مفاوضات اسطنبول فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم

Lebanon 24
16-05-2025 | 09:15
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا نافذة مهمة لوقف إراقة الدماء، مؤكدا أن هذه فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم.
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وفي كلمة له خلال الجلسة العامة لقمة المجموعة السياسية الأوروبية السادسة بالعاصمة الألبانية تيرانا، قال أردوغان إن "الحروب والخلافات أظهرت لنا بأنه كلما تفرقنا نضعف وكلما اتحدنا نصبح أقوى".
 
وأشار إلى "أننا في مرحلة حساسة فيما يتعلق بإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية ونحن في تركيا نساهم في كافة المبادرات الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب، وللوصول إلى سلام عادل دون فرض أي أمور أخرى على الطرفين".

ولفت أردوغان إلى أنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي "بشكل منفصل"، كما اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، واستأنفنا المفاوضات التي بدأت في مارس.

وشدد على أن "هذه فرصة من أجل الوصول إلى السلام الدائم"، مؤكدا أن "هذه اللقاءات مستمر في اسطنبول برئاسة وزير الخارجية".

وأضاف أردوغان: "لا يجب أن نضيع الفرصة وهذه المرحلة التي وصلنا إليها مهمة لفتح الحوار وأن تكون قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين، ويمكن الوصول إلى السلام العادل"، مشيرا إلى أنه "لا خاسر في الوصول إلى السلام، وتركيا ستكون بعملها ومسؤوليتها تجاه هذا الأمر".
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