Advertisement

صحة

مرض يُصيب الملايين.. والهواء القاتل متهم جديد!

Lebanon 24
16-05-2025 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1361350-638830121361372836.jpg
Doc-P-1361350-638830121361372836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة كندية حديثة عن صلة مقلقة بين تلوث الهواء وزيادة خطر الإصابة بمرض الصرع، الذي يُعد من أكثر الاضطرابات العصبية شيوعًا حول العالم.
Advertisement

وأجرى الدراسة باحثون من "معهد لندن للعلوم الصحية" وجامعة ويسترن، حيث حللوا بيانات أكثر من 24 ألف حالة إصابة جديدة بالصرع لدى البالغين في مقاطعة أونتاريو خلال ست سنوات، ليخلصوا إلى نتائج تعزز المخاوف بشأن التأثير العصبي للتلوث البيئي.

وأظهرت الدراسة أن التعرض المزمن للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء (PM2.5)، التي لا يتجاوز قطرها 2.5 ميكرومتر، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالصرع بنسبة 5.5%، بينما يصل هذا الخطر إلى 9.6% عند التعرض لغاز الأوزون، وهو أحد الملوثات الشائعة في المدن.

وقال الدكتور خورخي بورنيو، أستاذ علم الأعصاب والمشرف على الدراسة: "هذه النتائج تمثل دليلاً إضافيًا على أن البيئة المحيطة بنا تؤثر بشكل مباشر على صحتنا العصبية، وينبغي أن تكون حافزًا لصناع القرار لإعادة تقييم معايير جودة الهواء".

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية متزايدة في ظل تقارير منظمة الصحة العالمية التي تفيد بأن 99% من سكان العالم يستنشقون هواءً ملوثًا يتجاوز الحدود الآمنة، مع العلم أن مرض الصرع يصيب نحو 50 مليون شخص عالميًا ويؤثر بشكل كبير على جودة حياتهم اليومية، بما في ذلك قدرتهم على العمل والتنقل والعيش باستقلالية.

وتُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين بيانات صحية موسعة والتعرض طويل الأمد للملوثات الهوائية في ما يتعلق بالصرع، مما يمهد الطريق لأبحاث مستقبلية حول كيفية تأثير التلوث في نشاط الدماغ الكهربائي غير الطبيعي.

وفي هذا الإطار، تخطط المجموعة البحثية لدراسة تأثير حرائق الغابات التي تزداد شدة مع تغير المناخ، على صحة الدماغ، في محاولة لفهم أعمق للعلاقات المعقدة بين البيئة والصحة العصبية. ويؤكد الدكتور بورنيو أن "الوعي بهذه التهديدات البيئية هو خطوة أساسية لحماية المجتمعات من أخطار قد تبدو غير مرئية لكنها خطيرة للغاية". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تعويض بملايين الدولارات لرجل أُصيب بسبب عطل في سيارته
lebanon 24
16/05/2025 19:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرض يُصيب الشباب بعد "كورونا"... هذه أعراضه
lebanon 24
16/05/2025 19:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"السكري من النوع الخامس".. مرض جديد يهدد 25 مليون شاب حول العالم
lebanon 24
16/05/2025 19:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرض نادر يقتل 26 شخصاً في أستراليا... هكذا يُصيب البشر
lebanon 24
16/05/2025 19:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-05-16
12:21 | 2025-05-16
12:20 | 2025-05-16
12:00 | 2025-05-16
11:53 | 2025-05-16
11:35 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24