عن مصير أوستن تايس... إليكم ما قاله ترامب

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قال الرئيس الأميركي إن الصحفي الأميركي ، الذي اختُطف في منذ 12 عاما، لم يره أحد منذ سنوات.وعندما سُئل عما إذا كان قد تطرق لقضية خلال لقائه بالرئيس السوري خلال زيارته للسعودية ، أجاب "أتحدث عن تايس. لكن الآن.. أنتم تعلمون أن أوستن تايس لم يُر منذ سنوات عديدة".وتابع "لديه تعمل جاهدة للعثور على ابنها. لذلك أتفهم الأمر، لكنه مختف منذ سنوات طويلة جدا". (سكاي نيوز عربية)