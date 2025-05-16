تحذير أميركي لبنوك هونغ كونغ.. ما علاقة إيران؟

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كشفت مصادر مطلعة أن وفدًا من الأميركية عقد اجتماعات سرية مع ممثلين عن بنوك في خلال شهر نيسان الماضي، بهدف تحذيرهم من دعم أو تسهيل عمليات تصدير إلى ، وذلك قبل أسابيع من فرض عقوبات على 9 كيانات غير مصرفية مرتبطة بهذا النوع من التعاملات.ووفقًا لما نقلته وكالة " " عن مصادر رفضت هويتها نظرًا لحساسية الموضوع، فإن اللقاء تم تحديدًا في 7 نيسان، وقاده جيسي بيكر، نائب مساعد الأميركي لشؤون ، الذي شدد خلال الاجتماعات على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من تدفق الأموال التي تساهم في تمويل صادرات والأنشطة المرتبطة بها.وبحسب المصادر، دعا الوفد الأميركي البنوك إلى التدقيق في الهياكل المالية والكشف عن المستفيدين الحقيقيين وراء الشركات الوهمية، والتبليغ عن أي معاملات مشبوهة خاصة إذا تم تنفيذها بعملات غير الدولار الأميركي، في محاولة لردع محاولات التفاف .وشارك في الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات مالية كبرى مثل "إتش.إس.بي.سي هولدنجز"، "ستاندرد تشارترد"، وبنك "أوف تشاينا هونغ كونغ".وتزامنت هذه التحركات مع تقارير تشير إلى أن الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، استلمت نحو 6.1 مليون طن من الخام الإيراني في أبريل، تم توجيهها لمصافي مستقلة، رغم أن البيانات الرسمية للجمارك لا تُظهر واردات نفطية من .وذكرت "بلومبرغ" أن شركات مسجلة في هونغ كونغ تلعب دورًا في تسهيل بيع النفط الإيراني إلى الصين، ما جعل المدينة تحت أنظار واشنطن في إطار جهودها لتشديد الخناق الاقتصادي على .ووفق المصادر ذاتها، فإن زيارة الوفد الأميركي إلى هونغ كونغ تبعتها زيارات مماثلة إلى ماليزيا وسنغافورة، حيث أبلغ مسؤولو الخزانة الأميركية الأطراف المالية والبحرية هناك بأن مزيدًا من الضغوط قد تُفرض قريبًا على المشترين الصينيين والنظام المالي المتصل بتجارة النفط الإيراني. (روسيا اليوم)