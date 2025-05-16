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لا تزال تداعيات مقابلة الأمير هاري مع "هيئة الإذاعة " مستمرة. وذكرت مجلة " " أن لا تزال تشعر "بالألم والخيانة" من هذه المقابلة، على الرغم من أن الأمير كان أكثر من تأثّر بها.وقال مصدر مقرّب من آل : "ويليام يشعر بالألم أكثر من أي شيء آخر"، مضيفاً أن أمير وأميرة "لا يُعطيان" "وقتاً".وقال كاتب السيرة الملكية لمجلة "Us Weekly": "إذا كان لدى أي إشارة للتواصل مع هاري، علماً أنني لم أرَ أي تحرك في هذا الاتجاه خلال العامين الماضيين، فمن المؤكد أن ليس لديه سبب للتواصل بعد الآن".وأضاف أندرسن أن "المصالحة" بين هاري وتشارلز "لم تبدُ يوماً بعيدة المنال". وتابع: "إذا كان هاري يرغب حقاً في المصالحة مع عائلته، فلديه طريقة غريبة لإظهار ذلك. هناك مرارة شديدة، وجسور محترقة كثيرة".