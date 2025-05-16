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عربي-دولي

"كما فعلنا مع نصرالله في بيروت".. إسرائيل تهدد باغتيال الحوثي!

Lebanon 24
16-05-2025 | 11:53
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن تنفيذ هجمات على موانئ في اليمن، مهدداً باغتيال زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي.
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وجاء تصريح كاتس عبر منصة "إكس"، حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن مطار صنعاء لا يزال مدمرا".

أضاف: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل فسيتلقون ضربات موجعة".

وهدد كاتس باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصرالله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران، سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن".

تابع: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".
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