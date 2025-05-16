22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"كما فعلنا مع نصرالله في بيروت".. إسرائيل تهدد باغتيال الحوثي!
Lebanon 24
16-05-2025
|
11:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الدفاع
الإسرائيلي
،
يسرائيل كاتس
، يوم الجمعة، عن تنفيذ هجمات على موانئ في اليمن، مهدداً باغتيال زعيم جماعة الحوثيين،
عبد الملك الحوثي
.
Advertisement
وجاء تصريح
كاتس
عبر منصة "إكس"، حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ
اليمنية
الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن
مطار صنعاء
لا يزال مدمرا".
أضاف: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه
إسرائيل
فسيتلقون ضربات موجعة".
وهدد كاتس باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع
محمد الضيف
ويحيى
السنوار
في غزة، ومع
حسن نصرالله
في
بيروت
، ومع
إسماعيل هنية
في
طهران
، سنطارد ونغتال
عبد الملك
الحوثي
في اليمن".
تابع: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن اغتيال قائد خلية الجهاد في مخيم جنين "نور البيتاوي"
Lebanon 24
إسرائيل تعلن اغتيال قائد خلية الجهاد في مخيم جنين "نور البيتاوي"
16/05/2025 22:21:46
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
بعد "اغتيال".. هذا ما فعله الجيش
16/05/2025 22:21:46
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحوثي" تعلن إصابة 7 مدنيين بقصف أميركي على صنعاء
Lebanon 24
"الحوثي" تعلن إصابة 7 مدنيين بقصف أميركي على صنعاء
16/05/2025 22:21:46
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن "اشتباكات" مع حاملة طائرات أميركية 3 مرات في البحر الأحمر
Lebanon 24
الحوثيون يعلنون عن "اشتباكات" مع حاملة طائرات أميركية 3 مرات في البحر الأحمر
16/05/2025 22:21:46
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الوسطاء القطريون محبطون من تعثّر محادثات غزة... موقع يتحدث
Lebanon 24
الوسطاء القطريون محبطون من تعثّر محادثات غزة... موقع يتحدث
14:41 | 2025-05-16
16/05/2025 02:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. محادثات سورية - إسرائيلية حصلت وهذا مكانها!
Lebanon 24
مفاجأة.. محادثات سورية - إسرائيلية حصلت وهذا مكانها!
13:47 | 2025-05-16
16/05/2025 01:47:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبناني نفذ الهجوم".. حكم صدر في قضية سلمان رشدي وهذه تفاصيله
Lebanon 24
"لبناني نفذ الهجوم".. حكم صدر في قضية سلمان رشدي وهذه تفاصيله
13:45 | 2025-05-16
16/05/2025 01:45:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها ضخمة جداً... البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا!
Lebanon 24
قيمتها ضخمة جداً... البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا!
13:45 | 2025-05-16
16/05/2025 01:45:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم واستهداف اليمن... بيان للجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
بعد الهجوم واستهداف اليمن... بيان للجيش الإسرائيلي
13:45 | 2025-05-16
16/05/2025 01:45:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بأجواء مميزة.. أصالة نصري تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
رقصت في الشارع.. نانسي عجرم تستمتع بوقتها مع والدتها في هولندا (فيديو)
04:24 | 2025-05-16
16/05/2025 04:24:36
Lebanon 24
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
Lebanon 24
العريس من خارج الوسط الفني.. ممثلة شهيرة تحتفل بزواج ابنتها (صور)
15:53 | 2025-05-15
15/05/2025 03:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
Lebanon 24
آخر خبر.. عملة الـ1000 ليرة "رجعت تحكي"!
14:08 | 2025-05-16
16/05/2025 02:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
رابعة الزيات تُثير الجدل بكلامها.. وهذا ما نشرته
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:41 | 2025-05-16
الوسطاء القطريون محبطون من تعثّر محادثات غزة... موقع يتحدث
13:47 | 2025-05-16
مفاجأة.. محادثات سورية - إسرائيلية حصلت وهذا مكانها!
13:45 | 2025-05-16
"لبناني نفذ الهجوم".. حكم صدر في قضية سلمان رشدي وهذه تفاصيله
13:45 | 2025-05-16
قيمتها ضخمة جداً... البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا!
13:45 | 2025-05-16
بعد الهجوم واستهداف اليمن... بيان للجيش الإسرائيلي
13:35 | 2025-05-16
الأردن دانت استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 22:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24