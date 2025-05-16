"كما فعلنا مع نصرالله في بيروت".. إسرائيل تهدد باغتيال الحوثي!

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وجاء تصريح عبر منصة "إكس"، حيث قال إن "الجيش الإسرائيلي هاجم الآن وألحق أضرارا جسيمة بالموانئ الخاضعة لسيطرة تنظيم الحوثيين الإرهابي، كما أن لا يزال مدمرا".أضاف: "إذا استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه فسيتلقون ضربات موجعة".وهدد كاتس باستهداف قادة الحوثيين "كما فعلنا مع ويحيى في غزة، ومع في ، ومع في ، سنطارد ونغتال في اليمن".تابع: "سندافع عن أنفسنا بقوتنا، في وجه كل عدو".