بالفيديو... ترامب يجول في بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي

زار الرئيس الأميركي السابق "بيت العائلة الإبراهيمية" في العاصمة ، ضمن إطار زيارته الرسمية إلى



وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأميركي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية الشيخ وزير التسامح والتعايش، وخلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، و محمد خليفة المبارك الثقافة والسياحة في رئيس بيت العائلة الإبراهيمية وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوا في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.



وتعرف الرئيس الأميركي خلال الزيارة على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: الإمام ، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يقدمها ذلك البيت.



ونقلت "وام" أن هذه الزيارة تسلط الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية باعتباره رمزا للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.



