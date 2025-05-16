بالفيديو... ترامب يجول في بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي

الرئيس #ترامب يقوم بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية #الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#UAE_welcomes_US_President pic.twitter.com/ZOHjWL2eP3
— عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) May 16, 2025
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الرئيس #ترامب يقوم بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية #الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#UAE_welcomes_US_President pic.twitter.com/ZOHjWL2eP3
— عبدالله العيدروس🇦🇪 (@alaidrooos) May 16, 2025
الرئيس #ترامب يقوم بجولة في بيت العائلة الإبراهيمية #الإمارات_ترحب_بالرئيس_الأمريكي#UAE_welcomes_US_President pic.twitter.com/ZOHjWL2eP3