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عربي-دولي

بعد استهداف اليمن... هذا ما أعلنه نتنياهو

Lebanon 24
16-05-2025 | 12:33
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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أن اسرائيل ستضرب الحوثيين بقوة أكبر وتستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائها.
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وشدد نتنياهو على أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا.

وقال: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".

وأضاف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي إيران".
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