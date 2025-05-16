بعد استهداف اليمن... هذا ما أعلنه نتنياهو

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وشدد على أن الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا.وقال: "لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك الحوثيين يهاجموننا".وأضاف: "نعلم أن الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي ".