تفاصيل جديدة.. هذه آخر تطورات حادثة "اغتيال" محمد السنوار

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ويومي الثلاثاء والأربعاء، استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب في بقطاع غزة، قائلا إنه يحاول اغتيال محمد ، في ضربات قتل بها العشرات.وقال مسؤولون أمنيون إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات لتأكيد ما إذا كان السنوار قتل في هذه الغارة، ويعملون على تحديد هوية المتواجدين في الموقع.وأوضح المسؤولون أن هذا التحقيق قد يستغرق وقتا.وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، الثلاثاء، إنهم يعتقدون أن السنوار وقياديين آخرين قتلوا في قصف الثلاثاء.ولم يصدر بعد تأكيد لتلك التقارير سواء من الجيش الإسرائيلي أو حماس. (سكاي نيوز)