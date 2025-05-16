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تفاصيل جديدة.. هذه آخر تطورات حادثة "اغتيال" محمد السنوار

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:23
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أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم، إلى مقتل القيادي العسكري البارز في حماس محمد السنوار، شقيق قائد الحركة يحيى السنوار الذي قُتل في غزة في الأول من تشرين الأول العام الماضي.
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ويومي الثلاثاء والأربعاء، استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، قائلا إنه يحاول اغتيال محمد السنوار، في ضربات قتل بها العشرات.

وقال مسؤولون أمنيون إنهم ما زالوا يجمعون المعلومات لتأكيد ما إذا كان السنوار قتل في هذه الغارة، ويعملون على تحديد هوية المتواجدين في الموقع.

وأوضح المسؤولون أن هذا التحقيق قد يستغرق وقتا.

وكانت تقارير صحفية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم، الثلاثاء، إنهم يعتقدون أن السنوار وقياديين آخرين قتلوا في قصف الثلاثاء.

ولم يصدر بعد تأكيد لتلك التقارير سواء من الجيش الإسرائيلي أو حماس. (سكاي نيوز)
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