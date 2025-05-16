الأردن دانت استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس

استنكرت وشؤون المغتربين ، اليوم الجمعة، في بيان، "استهداف المستشفى في بقطاع غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة"، مشيرة إلى أنه "خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك واضح لاتفاقية في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتزر سفيان القضاة "رفض المطلق وإدانتها الشديدين، مواصلة العدوان على غزة واستمرار الاستهداف الممنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلة إسرائيل استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع نحو التهجير القسري"، محذرا من "مغبة الانتهاكات المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن المنطقة واستقرارها".

‏كما دعا " إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها ، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".