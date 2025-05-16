الأردن دانت استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، في بيان، "استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة"، مشيرة إلى أنه "خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتزر سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين، مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار الاستهداف الممنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلة إسرائيل استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري"، محذرا من "مغبة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن المنطقة واستقرارها".
كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".