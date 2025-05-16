Advertisement

عربي-دولي

الأردن دانت استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1361453-638830247179406023.jpg
Doc-P-1361453-638830247179406023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، في بيان، "استهداف إسرائيل المستشفى الأوروبي في خان يونس بقطاع غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة"، مشيرة إلى أنه "خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك واضح لاتفاقية جنيف في شأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩".

‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتزر سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدين، مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة واستمرار الاستهداف الممنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في القطاع، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، ومواصلة إسرائيل استخدام الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري"، محذرا من "مغبة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة الغربية، وتبعاتها على أمن المنطقة واستقرارها".

‏كما دعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى ناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة
lebanon 24
16/05/2025 22:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لمستشفى ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
16/05/2025 22:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس
lebanon 24
16/05/2025 22:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية استهدفت منازل في منطقة خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
16/05/2025 22:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:41 | 2025-05-16
13:47 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:29 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24