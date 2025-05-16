مفاجأة.. محادثات سورية - إسرائيلية حصلت وهذا مكانها!

نقلت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن والنظام السوري الجديد أجريا مؤخراً محادثات مباشرة، في تطور نادر يشير إلى تحولات في العلاقات بين البلدين اللذين كانا في حالة عداء طويل، وذلك في وقت توسع به إسرائيل وجودها العسكري داخل .

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وبحسب المصدر، جرت المحادثات في أذربيجان، وشارك فيها رئيس هيئة العمليات في الجيش عوديد بسيوق، والتقى ممثلين عن الحكومة بحضور مسؤولين أتراك.





وكان الرئيس السوري المؤقت قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف هجماتها على الأراضي السورية، حتى "لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الطرفان السيطرة".



ولم يصدر أي تعليق رسمي من بشأن عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، كما لم يكشف المصدر تفاصيل جدول أعمال اللقاء أو الجهة التي تولت الوساطة، بينما كانت القناة 12 أول من تحدث عن اللقاء.



وهذا الأسبوع، التقى الرئيس الأميركي في .

وخلال اللقاء، تعهد برفع الشديدة المفروضة على ، الذي أطيح في هجوم قاده الشرع، وهرب من البلاد إلى في كانون الأول الماضي.





ووفقاً للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين من سوريا، والمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش".



ومنذ سقوط نظام ، استولت إسرائيل على مزيد من الأراضي داخل سوريا، ونفذت ضربات متكررة قالت إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واجتثاث الجماعات المسلحة التي قد تهدد أمنها.



ورغم أن التوغل الإسرائيلي وصف في البداية بأنه مؤقت، فإن مسؤولين إسرائيليين صرحوا لاحقا بأن الوجود العسكري سيستمر إلى أجل غير مسمى.



وأعلنت إسرائيل عن إقامة منطقة عازلة جنوبي سوريا بهدف معلن يتمثل في حماية أقلية ، بالإضافة إلى استمرار احتلالها لمرتفعات ، التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقاً. (سكاي نيوز عربية)