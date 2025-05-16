Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة.. محادثات سورية - إسرائيلية حصلت وهذا مكانها!

Lebanon 24
16-05-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1361458-638830255861854972.jpg
Doc-P-1361458-638830255861854972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل والنظام السوري الجديد أجريا مؤخراً محادثات مباشرة، في تطور نادر يشير إلى تحولات في العلاقات بين البلدين اللذين كانا في حالة عداء طويل، وذلك في وقت توسع به إسرائيل وجودها العسكري داخل سوريا.
Advertisement
 
 
وبحسب المصدر، جرت المحادثات في أذربيجان، وشارك فيها رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد بسيوق، والتقى ممثلين عن الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك.


وكان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته تجري محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لوقف هجماتها على الأراضي السورية، حتى "لا تصل الأمور إلى مرحلة يفقد فيها الطرفان السيطرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق بشأن عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، كما لم يكشف المصدر تفاصيل جدول أعمال اللقاء أو الجهة التي تولت الوساطة، بينما كانت القناة 12 الإسرائيلية أول من تحدث عن اللقاء.

وهذا الأسبوع، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشرع في السعودية.
 
وخلال اللقاء، تعهد ترامب برفع العقوبات الشديدة المفروضة على نظام بشار الأسد، الذي أطيح في هجوم قاده الشرع، وهرب من البلاد إلى موسكو في كانون الأول الماضي.


ووفقاً للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع اتخاذ سلسلة من الخطوات، من بينها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين من سوريا، والمساعدة في منع عودة تنظيم "داعش".

ومنذ سقوط نظام الأسد، استولت إسرائيل على مزيد من الأراضي داخل سوريا، ونفذت ضربات متكررة قالت إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واجتثاث الجماعات المسلحة التي قد تهدد أمنها.

ورغم أن التوغل الإسرائيلي وصف في البداية بأنه مؤقت، فإن مسؤولين إسرائيليين صرحوا لاحقا بأن الوجود العسكري سيستمر إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت إسرائيل عن إقامة منطقة عازلة جنوبي سوريا بهدف معلن يتمثل في حماية أقلية الدروز، بالإضافة إلى استمرار احتلالها لمرتفعات الجولان، التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقاً. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
إشتباك مسلّح داخل الضاحية.. مفاجأة حصلت بعد غارة الأمس!
lebanon 24
16/05/2025 22:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن مصادر سورية: ارتفاع حصلية اشتباكات جرمانا إلى 14 قتيلا
lebanon 24
16/05/2025 22:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة عن "الموساد الإسرائيلي".. ما يحصل غير متوقع
lebanon 24
16/05/2025 22:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مكان المحادثات قد يتغير لكن سلطنة عمان ما زالت تقوم بدور الوسيط في هذه المحادثات
lebanon 24
16/05/2025 22:16:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:41 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:45 | 2025-05-16
13:35 | 2025-05-16
13:29 | 2025-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24