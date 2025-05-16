بعد الهجوم واستهداف اليمن... بيان للجيش الإسرائيلي

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وجاء في البيان: "نفذ الجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير هجوما عبر طائرات مقاتلة، دمر خلاله بنى تحتية إرهابية تابعة لنظام الحوثيين الإرهابي في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن".وأشار إلى أن الميناءين المستهدهفين يتم استخدامهما لنقل الأسلحة، وهذا "مثال إضافي على الاستغلال والانتهاك الساخر للبنية التحتية المدنية من قبل نظام الحوثيين الإرهابي، في سبيل خدمة أهداف إرهابية"، وفق .وبرر الجيش الإسرائيلي الهجمات بأنها "رد على العدوان المستمر من قبل نظام الحوثيين، وتضاف إلى الضربات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي ضد ، وكذلك إلى هجمات سابقة على هذه الموانئ بهدف تعميق الضرر في قدرات الحوثيين العسكرية".وأضاف: "تم تنفيذ هذه الهجمات بعد تحذيرات متكررة من الجيش الإسرائيلي، من أجل تقليل الأذى المحتمل للمدنيين في مناطق الأهداف، وستستمر جهود منع أي نشاط عدائي ينطلق من هذه الموانئ".وجاء في البيان: "نظام الحوثيين الإرهابي يعمل، منذ سنة ونصف تقريبا، بعدوانية، وبتوجيه وتمويل إيراني، بهدف إيذاء إسرائيل وحلفائها، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتهديد حرية الملاحة الدولية".وجدد الجيش الإسرائيلي تحذيرة للمتواجدين في المواني بالابتعاد عنها وإخلاء المنطقة، وأكد تصميمه على "مواصلة العمل بقوة ضد أي جهة تشكل تهديدا على الإسرائيليين".