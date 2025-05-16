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ماكرون: الوضع في غزة "لا يُحتمل"

Lebanon 24
16-05-2025 | 14:41
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة.
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وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 وعن الوضع في القطاع المدمر، قال ماكرون إن الوضع في غزة "لا يُحتمل".
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