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إقتصاد
كوريا الجنوبية تدعو الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم على سلعها
Lebanon 24
16-05-2025
|
16:10
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خلال مشاوراته مع المفاوض التجاري الأميركي جميسون
غرير
، طالب
وزير التجارة
والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، آن ديوك كيون، بإلغاء كامل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع
الكورية
.
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وقال ديوك كيون وفق بيان صادر عن
وزارة التجارة
الكورية: "حتى مع وجود رئيس بالوكالة، تجري مشاورات وثيقة بين الجهات المعنية. وبناء على ذلك، نطالب باستمرار بإعفاء سلعنا من الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية".
واتفق الطرفان أيضا على أن "المفاوضات الفنية" المقبلة بشأن الاختلال في التجارة والقيود غير الجمركية ستعقد في 19 أيار في
واشنطن
.
ووصل غرير إلى
كوريا الجنوبية
لحضور اجتماع وزراء التجارة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يومي 15 و16 أيار.
وفي وقت سابق، اتفقت
الولايات المتحدة
وكوريا الجنوبية على استكمال المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية في 8
تموز
.
وأعلن
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
في أبريل أن الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية سوف تبلغ 25%، ولكن خلال المفاوضات لن تتجاوز النسبة 10%.
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