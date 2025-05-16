كوريا الجنوبية تدعو الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم على سلعها

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وقال ديوك كيون وفق بيان صادر عن الكورية: "حتى مع وجود رئيس بالوكالة، تجري مشاورات وثيقة بين الجهات المعنية. وبناء على ذلك، نطالب باستمرار بإعفاء سلعنا من الرسوم الجمركية المتبادلة والقطاعية".واتفق الطرفان أيضا على أن "المفاوضات الفنية" المقبلة بشأن الاختلال في التجارة والقيود غير الجمركية ستعقد في 19 أيار في .ووصل غرير إلى لحضور اجتماع وزراء التجارة لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يومي 15 و16 أيار.وفي وقت سابق، اتفقت وكوريا الجنوبية على استكمال المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية في 8 .وأعلن في أبريل أن الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية الجنوبية سوف تبلغ 25%، ولكن خلال المفاوضات لن تتجاوز النسبة 10%.