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عربي-دولي

مصر تدعو لحشد التمويل العربي والدولي لإعمار غزة

Lebanon 24
16-05-2025 | 16:28
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شدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الجمعة، على أهمية تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في بغداد، حيث ناقشا آخر التطورات المرتبطة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وخلال اللقاء، أكد عبد العاطي ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن القطاع، داعياً إلى تكثيف التحركين الدولي والإقليمي لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يرزح تحتها الشعب الفلسطيني.

كما جدد  التأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مثمنا مواقف الأمين العام المستندة إلى احترام القانون الدولي وتطبيق معايير موحدة في التعامل مع قضايا المنطقة.
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وفيما يخص الأوضاع في السودان، جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ودعمها، والتفاعل الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تعتبر مركزًا إقليميًا لأنشطة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيراً الى التسهيلات المتعددة التي توفرها الحكومة المصرية للمنظمة الأممية وكافة العاملين بها، منوها فى هذا الإطار إلى قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمجمع "بيت الأمم المتحدة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيضم نحو 2600 موظف من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مجددا التزام مصر بمواصلة دعم كافة البرامج والمشروعات التي تضطلع بتنفيذها المنظمة الأممية على المستويين الوطني والإقليمي.
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