بعد أنباء عن استقالة عدد من الوزراء في ليبيا... حكومة الدبيبة توضح!

Advertisement

وقالت منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة: "تتابع الحكومة ما ينشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة".وأضافت المنصة: "تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تمارس في هذا الظرف وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية".وأشارت إلى أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة وليس من خلال منشورات غير موثوقة.وأعلن عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة الاستقالة من مناصبهم استجابة لمطالب الشعب.وأعلن وزير الحكم المحلي التومي، ووزير الإسكان والتعمير ، ووزير الموارد المائية محمد قنيدي، ونائب رئيس حكومة الوحدة استقالتهم من الحكومة.كما أعلن لوكالة " " استقالته من منصبه استجابة لنداء الشعب ورفضا لسفك الدماء، بالإضافة إلى اللواء امحمد الشناق هيئة الذي استقال من منصبه في الحكومة ووصفها بحكومة "الخونة و العملاء".من جهتها أعلنت نزهية وكيلة استقالتها من منصبها، إضافة إلى فتحي محمود وكيل التقني.وذكرت صحيفة "المرصد" أن عدد المستقيلين ارتفع إلى 4 وزراء و 3 وكلاء.وفي المقابل، أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر عن استقالته رفقة كل أعضاء البلدية استجابة لرغبة الشعب ولاستحالة العمل مع الحكومة التي لم تعد تطلع تطلعات الشعب.