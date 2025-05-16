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عربي-دولي
رسمياً.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة
Lebanon 24
16-05-2025
|
16:53
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
توجيه ضربات واسعة النطاق خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعزيز قواتها في مناطق داخل
قطاع غزة
، ضمن مراحل بداية عملية "عربات
جدعون
".
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة
حماس
".
وأضاف: "ستواصل قوات جيش الدفاع في
القيادة الجنوبية
العمل لحماية مواطني
دولة إسرائيل
وتحقيق أهداف الحرب".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث
الإسرائيلية
إن عملية مركبات جدعون ستبدأ قريبا، مشيرة إلى أن "
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
غادر
الشرق الأوسط
، وبحسب العملية سيتم اجتياح عموم قطاع غزة ودفع سكانه نحو
محافظة رفح
ومن ثم
مطار رامون
".
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