رسمياً.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "عربات جدعون" وتوسيع الحرب على غزة

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة ".وأضاف: "ستواصل قوات جيش الدفاع في العمل لحماية مواطني وتحقيق أهداف الحرب".وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث إن عملية مركبات جدعون ستبدأ قريبا، مشيرة إلى أن " غادر ، وبحسب العملية سيتم اجتياح عموم قطاع غزة ودفع سكانه نحو ومن ثم ".