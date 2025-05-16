ترامب يهاجم المحكمة العليا: لن تسمح لنا بإخراج المجرمين

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ورفضت المحكمة ، الجمعة، طعن لاستئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ 18. قال الرئيس الأميركي ، الجمعة، إن " لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا، في إشارة إلى قرار رفض استئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين".ورفضت المحكمة ، الجمعة، طعن لاستئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ 18.

وقرّر القضاة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي تقول الإدارة إنه يجعلهم مؤهلين للترحيل السريع من بموجب لعام 1798.