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ترامب يهاجم المحكمة العليا: لن تسمح لنا بإخراج المجرمين

Lebanon 24
16-05-2025 | 18:05
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا، في إشارة إلى قرار رفض استئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين".
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ورفضت المحكمة العليا، الجمعة، طعن إدارة ترامب لاستئناف عمليات الترحيل السريعة للفنزويليين بموجب قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الـ 18.
وقرّر القضاة، بأغلبية الأصوات مع اعتراض اثنين من القضاة، النظر في طعن طارئ قدمه محامو رجال فنزويليين متهمين بأنهم أعضاء في عصابات، وهو التصنيف الذي تقول الإدارة إنه يجعلهم مؤهلين للترحيل السريع من الولايات المتحدة بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.
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