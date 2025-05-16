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عربي-دولي
بعد الحديث عن خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا.. اليكم التعليق الاول لحماس
Lebanon 24
16-05-2025
|
23:23
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ردت حركة
حماس
، ليل الجمعة السبت، على تقرير شبكة "إن بي
سي نيوز
" الأميركية بشأن خطة إدارة
دونالد ترامب
التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى
ليبيا
.
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وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن
إدارة ترامب
تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من
قطاع غزة
إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن
الولايات المتحدة
ناقشتها مع القيادة
الليبية
.
وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين
الفلسطينيين
، ستفرج
الإدارة الأميركية
عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها
واشنطن
قبل أكثر من 10 سنوات.
رد حماس
وقال المسؤول الكبير في حماس
باسم نعيم
إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.
وقال نعيم ردًا على أسئلة من شبكة "إن بي سي نيوز": "
الفلسطينيون
متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".
وأضاف: "الفلسطينيون هم الطرف
الوحيد الذي
يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله". (سكاي نيوز)
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