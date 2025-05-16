Advertisement

عربي-دولي

بعد الحديث عن خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا.. اليكم التعليق الاول لحماس

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1361563-638830599236361647.jpg
Doc-P-1361563-638830599236361647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردت حركة حماس، ليل الجمعة السبت، على تقرير شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية بشأن خطة إدارة دونالد ترامب التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى ليبيا.
Advertisement


وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم.
ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن الولايات المتحدة ناقشتها مع القيادة الليبية.

وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ستفرج الإدارة الأميركية عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها واشنطن قبل أكثر من 10 سنوات.

رد حماس

وقال المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.

وقال نعيم ردًا على أسئلة من شبكة "إن بي سي نيوز": "الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".

وأضاف: "الفلسطينيون هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
إن.بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني إلى ليبيا
lebanon 24
17/05/2025 11:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: خطة توسيع القتال تتضمن احتلال غزة ونقل السكان للجنوب وشن هجمات ضد حماس
lebanon 24
17/05/2025 11:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصدر دبلوماسي خليجي: ترامب سيعلن خلال القمة الأميركية الخليجية المرتقبة في الرياض عن قيام دولة فلسطينية والاعتراف الأميركي بها من دون وجود لحركة حماس
lebanon 24
17/05/2025 11:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عودة الحديث عن ترحيل مهاجرين..قاض اميركي يعترض
lebanon 24
17/05/2025 11:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:03 | 2025-05-17
03:58 | 2025-05-17
03:56 | 2025-05-17
03:52 | 2025-05-17
03:49 | 2025-05-17
03:30 | 2025-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24