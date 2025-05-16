بعد الحديث عن خطة لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا.. اليكم التعليق الاول لحماس

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وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من إلى ليبيا بشكل دائم. ردت حركة ، ليل الجمعة السبت، على تقرير شبكة "إن بي " الأميركية بشأن خطة إدارة التي تهدف إلى نقل مليون فلسطيني إلى .وذكرت قناة "إن.بي.سي نيوز" نقلا عن 5 أشخاص مطلعين أن تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من إلى ليبيا بشكل دائم.

ونقلت القناة عن شخصين مطلعين ومسؤول أميركي سابق أن الخطة قيد الدراسة الجدية لدرجة أن ناقشتها مع القيادة .



وأضافت نقلا عن نفس الأشخاص الثلاثة أنه مقابل إعادة توطين ، ستفرج عن مليارات الدولارات من الأموال التي جمدتها قبل أكثر من 10 سنوات.



رد حماس



وقال المسؤول الكبير في حماس إن الحركة ليست على علم بأي مناقشات بشأن نقل الفلسطينيين إلى ليبيا.



وقال نعيم ردًا على أسئلة من شبكة "إن بي سي نيوز": " متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم".



وأضاف: "الفلسطينيون هم الطرف يملك الحق في اتخاذ القرار نيابةً عن الفلسطينيين، بمن فيهم غزة وسكانها، بشأن ما يجب فعله وما لا يجب فعله". (سكاي نيوز)