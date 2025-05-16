ترامب: نتنياهو في موقف صعب

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وأضاف: "أعتقد أنها يجب أن تصبح منطقة حرية كما أسميها. الأمر لا يعمل. كل 10 سنوات تعود إلى الوراء وهناك ويتعرض الجميع للقتل في كل مكان". قال الرئيس الأميركي ، مساء الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة " " أن "غزة مكانٌ بغيض.. هكذا هو الحال منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه يريد أن "تصبح غزة منطقةً حرية".وأضاف: "أعتقد أنها يجب أن تصبح منطقة حرية كما أسميها. الأمر لا يعمل. كل 10 سنوات تعود إلى الوراء وهناك ويتعرض الجميع للقتل في كل مكان".

وردا على سؤال بشأن غضبه من ، قال إن "لديه موقفا صعبا، وإنه يجب تذكّر أنه كان هناك السابع من أكتوبر الذي لن ينساه الجميع. كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم".



وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حصل 7 تشرين الاول، ولما استطاعت مد حماس بالأموال والسلاح، وفق تعبيره.

وعن ، قال ترامب: "لطالما اعتبرت أنها منطقة بالغة الأهمية. كانوا تحت ضغط شديد من ، لأن هذا من شأنه أن يحل مشكلة الوقود في الصين إلى الأبد. لم يكن هذا هو تفضيلهم، لكنهم كانوا في طريقهم إليه، كانوا يتجهون نحو الصين".



وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته بأن هذا لن يحدث في الوقت الحاضر.



وأضاف: "هذه هي عاصمة الطاقة في العالم. لديهم احتياطيات هائلة من الطاقة وأشياء أخرى".



ودافع ترامب عن قبول طائرة هدية من قطر، وشرح لقناة " نيوز" كيف أُبرمت الصفقة: "لقد أبرمتُ صفقة جيدة. نحن بحاجة إلى طائرة لتحل محل طائرة الرئاسة الأميركية القديمة التي يبلغ عمرها 42 عاماً".



وعن ، شرح سبب موافقته على رفع عن سوريا بناءً على طلب ولي السعودي قائلاً: " هي سبب رفع عقوبات سوريا، ولي العهد لديه قلب كبير. قال: لا يمكنهم الصمود مع هذه العقوبات. فقلت: فلنمنحهم فرصة".



وعن لقائه الرئيس السوري ، قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس السوري كان رائعاً".



وأضاف: "أُعجبت به كثيراً، وكان ممتناً للغاية لرفعي العقوبات".



وتابع: "قلت للرئيس السوري إن ماضيك معقد وصعب، لكنك الرجل المناسب لهذه "المنطقة الصعبة".



وأوضح: "لم أفكر في الأمر كثيراً قبل اتخاذ القرار بمنح السوريين فرصة". (سكاي نيوز)