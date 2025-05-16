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عربي-دولي

ترامب: نتنياهو في موقف صعب

Lebanon 24
16-05-2025 | 23:26
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن "غزة مكانٌ بغيض.. هكذا هو الحال منذ سنوات"، مشيرا إلى أنه يريد أن "تصبح غزة منطقةً حرية".
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وأضاف: "أعتقد أنها يجب أن تصبح منطقة حرية كما أسميها. الأمر لا يعمل. كل 10 سنوات تعود إلى الوراء وهناك حماس ويتعرض الجميع للقتل في كل مكان".
وردا على سؤال بشأن غضبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب إن "لديه موقفا صعبا، وإنه يجب تذكّر أنه كان هناك السابع من أكتوبر الذي لن ينساه الجميع. كان أحد أعنف الأيام في تاريخ العالم".

وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حصل 7 تشرين الاول، ولما استطاعت إيران مد حماس بالأموال والسلاح، وفق تعبيره.
وعن الشرق الأوسط، قال ترامب: "لطالما اعتبرت أنها منطقة بالغة الأهمية. كانوا تحت ضغط شديد من الصين، لأن هذا من شأنه أن يحل مشكلة الوقود في الصين إلى الأبد. لم يكن هذا هو تفضيلهم، لكنهم كانوا في طريقهم إليه، كانوا يتجهون نحو الصين".

وأعرب الرئيس الأميركي عن ثقته بأن هذا لن يحدث في الوقت الحاضر.

وأضاف: "هذه هي عاصمة الطاقة في العالم. لديهم احتياطيات هائلة من الطاقة وأشياء أخرى".

ودافع ترامب عن قبول طائرة هدية من قطر، وشرح لقناة "فوكس نيوز" كيف أُبرمت الصفقة: "لقد أبرمتُ صفقة جيدة. نحن بحاجة إلى طائرة لتحل محل طائرة الرئاسة الأميركية القديمة التي يبلغ عمرها 42 عاماً".

وعن سوريا، شرح سبب موافقته على رفع العقوبات عن سوريا بناءً على طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلاً: "السعودية هي سبب رفع عقوبات سوريا، ولي العهد لديه قلب كبير. قال: لا يمكنهم الصمود مع هذه العقوبات. فقلت: فلنمنحهم فرصة".

وعن لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، قال ترامب: "أعتقد أن الرئيس السوري كان رائعاً".

 وأضاف: "أُعجبت به كثيراً، وكان ممتناً للغاية لرفعي العقوبات".

وتابع: "قلت للرئيس السوري إن ماضيك معقد وصعب، لكنك الرجل المناسب لهذه "المنطقة الصعبة".

وأوضح: "لم أفكر في الأمر كثيراً قبل اتخاذ القرار بمنح السوريين فرصة". (سكاي نيوز)
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