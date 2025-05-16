"طعنة" تصيب ترامب.. "انتكاسة ضرائبية" تطاله!

تعرض الرئيس الأميركي لانتكاسة من داخل حزبه في ما يتعلق بمحاولاته لتمرير مشروع والإنفاق.

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وانضم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري في بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، إلى المعارضين، وبالتالي منعوا مؤقتا مشروع القانون من الوصول إلى لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه.



وانضم 5 أعضاء من الحزب الجمهوري في بمجلس النواب الأميركي، الجمعة، إلى المعارضين، وبالتالي منعوا مؤقتا مشروع القانون من الوصول إلى لإجراء مزيد من المناقشات بشأنه.

وأكد المعارضون المحافظون ماليا أن الاقتراح سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية ولا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية لخفض الإنفاق الحكومي.



ولا تعد هذه نهاية للاقتراح التشريعي، لكنها تمثل ضربة كبيرة لترامب وللقيادة الجمهورية، خاصة لرئيس مجلس النواب .



ويضغط من أجل تمرير مشروع القانون بسرعة في .



ومن خلال الحزمة الشاملة، يهدف ترامب لتحقيق وعود رئيسية في حملته .