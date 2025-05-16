بحضور أممي وأوروبي.. القمة العربية الـ34 تنعقد اليوم في بغداد

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وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب.



وتتزامن هذه القمّة مع تغييرات إقليمية عديدة تشمل عمل السلطات برئاسة أحمد على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، واستمرار حرب غزة، فيما تواصل وطهران مفاوضاتهما النووية. كتب موقع "العربية": تستضيف بغداد، اليوم السبت، القمة الـ34 لجامعة في ظلّ تواصل الغارات على غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، وبعد جولة خليجية للرئيس الأميركي الذي أكّد رغبته في "امتلاك" القطاع.وزينت أعلام الدول العربية الـ22 شوارع العاصمة التي تشهد، على غرار مدن أخرى في البلاد، استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب.وتتزامن هذه القمّة مع تغييرات إقليمية عديدة تشمل عمل السلطات برئاسة أحمد على فتح صفحة جديدة مع العرب والغرب، واستمرار حرب غزة، فيما تواصل وطهران مفاوضاتهما النووية.

حضور أممي وأوروبي

وإلى جانب المسؤولين العرب، سيحضر للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي اعترفت بلاده العام الماضي بالدولة والذي يُعد من أكثر الزعماء انتقادا لإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أوّل القادة العرب الذين وصلوا إلى بغداد بعد ظهر الجمعة. وقال مصدر دبلوماسي في بغداد لوكالة "فرانس برس" إن معظم دول الخليج ستكون ممثلة على المستوى الوزاري.



وكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في صحيفة الأسبوع الماضي "نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب، بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط عبر سياسة خارجية متوازنة وقيادة واعية ومبادرات تنموية وشراكات استراتيجية".



واستضافت بغداد هذا الاجتماع آخر مرة في 2012 في أوج توترات أمنية في العراق، وحرب أهلية دامية في في عهد الرئيس السابق بشار .

القضية الفلسطينية

وتأتي هذه القمة بعد اجتماع طارئ عُقد في القاهرة في آذار تبنى خلاله القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتمثل طرحا بديلا لمقترح قدّمه يقضي بتهجير السكان ووضع القطاع تحت سيطرة واشنطن.



وقال العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قمة بغداد "ستدعم" قرارات قمة القاهرة، في وقت تتصدّر القضية الفلسطينية أولويات الاجتماع.



وفي الخامس من أيار، أعلنت خطة "لاحتلال" غزة تتضمن تهجير سكان القطاع داخليا.



وخلال جولة خليجية أجراها ترامب هذا الأسبوع، قال من الدوحة الخميس "سأكون فخورا لو امتلكت " غزة "وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".

التحديات السورية

وتحلّ القمة كذلك في ظلّ تحديات تواجهها السلطات السورية الجديدة في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات الوطنية، وكذلك مع الخارج.



والتقى ترامب الأربعاء في الرياض الشرع، وذلك بعدما أعلن رفع التي فُرضت على سوريا خلال حكم الأسد.



ومنذ الإطاحة بحكم الأسد، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها بنسج علاقة وثيقة مع جارتها.



ولن يكون الشرع حاضرا في الاجتماع، وسيرأس وزير خارجيته أسعد الشيباني وفد البلاد.

المفاوضات النووية

ويستضيف العراق هذا الاجتماع كذلك في وقت تسعى حليفته إلى تخفيف وطأة العقوبات الأميركية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة والتي تخنق اقتصادها.



وتحدث ترامب هذا الأسبوع عن الاقتراب من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها .



وبوساطة عُمانية، أجرت إدارة ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي التفاوض، ملوّحا بقصفها إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في هذا المجال.