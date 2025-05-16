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وأوضح الجيش الإسرائيلي على أن الضربات جاءت في إطار "توسيع المعركة في بهدف تحقيق كل أهداف الحرب، بما فيها إطلاق سراح الرهائن وهزيمة ". أعلن الجيش ، السبت، أنه شن "ضربات مكثفة" على غزة خلال اليوم الماضي في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع الفلسطيني المحاصر.وأوضح الجيش الإسرائيلي على أن الضربات جاءت في إطار "توسيع المعركة في بهدف تحقيق كل أهداف الحرب، بما فيها إطلاق سراح الرهائن وهزيمة ".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة وحشد القوات في مناطق مسيطر عليها داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين والقضاء على حركة حماس".



وأضاف: "ستواصل قوات جيش الدفاع في العمل لحماية مواطني وتحقيق أهداف الحرب".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت أنه بدأ عملية عسكرية جديدة كبيرة في قطاع غزة.



وذكر الجيش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأ الجيش الإسرائيلي في شن ضربات شاملة وتعبئة القوات لتحقيق السيطرة العملياتية في مناطق غزة خلال اليوم الماضي".



وتابع: "هذا جزء من الاستعدادات لتوسيع العمليات وتحقيق أهداف الحرب، والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن وتفكيك منظمة حماس الإرهابية". (سكاي نيوز)