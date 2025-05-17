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عربي-دولي

هروب 10 أشخاص من سجن أميركي.. على غرار أفلام هوليوود

Lebanon 24
17-05-2025 | 00:23
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تمكّن 10 سجناء من الفرار من سجن في نيو أورليانز في وقت مبكر من صباح الجمعة، وفق ما أعلنت سلطات إنفاذ القانون في هذه المدينة الأميركية، بعد اختراقهم جدارا خلف مرحاض.
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وتجرى حاليا عملية بحث واسعة النطاق في كبرى مدن ولاية لويزيانا، بحثا عن 9 هاربين تقول الشرطة إنهم "يعتبرون مسلحين وخطرين"، فيما تمكّنت من إعادة أحد الفارين إلى السجن بعد العثور عليه مختبئا تحت سيارة في منطقة سياحية صباح الجمعة.

وبعد منتصف الليل بقليل (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، اخترق هؤلاء السجناء جدارا خلف مرحاض وشقوا طريقهم عبر السجن، ثم قفزوا فوق جدار وهربوا من المنشأة دون أن يتم اكتشافهم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وبعد تعداد السجناء، اكتُشفت عملية الهروب.
في البداية، قالت سلطات إنفاذ القانون عن طريق الخطأ إن 11 سجينا تمكنوا من الفرار، لكن العدد عدّل لاحقا إلى 10.

وذكرت تقارير إعلامية أن بعض هؤلاء متهمون بالقتل، في حين نشرت وسائل إعلام صورة للجزء الداخلي من السجن بعد عملية الهروب تحقّق من صحتها مكتب الشريف وفق صحيفة "نولا" المحلية، تظهر ثقبا مستطيلا في جدار أبيض كتب فوقه "سهل للغاية".
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