"استعداداً للحرب".. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية

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وأفادت الوكالة بأن كيم، الذي تفقد يوم الخميس تدريبات على الضربات الجوية والدفاع الجوي للفرقة الجوية الأولى في الشمالية، دعا "جميع وحدات الجيش بأكملها إلى تحقيق طفرة في الاستعداد للحرب".



وأشرف كيم خلال شهر وحده على تجربة صاروخية وتفقد مصانع للدبابات والذخائر وقام بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونغيانغ مؤكدا من جديد تحالف بلاده مع ، كما أشرف على تدريبات إطلاق الدبابات للنار وتدريبات وحدات العمليات الخاصة. ذكرت اليوم السبت أن زعيم تدريبات للقوات الجوية وشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب.وأفادت الوكالة بأن كيم، الذي تفقد يوم الخميس تدريبات على الضربات الجوية والدفاع الجوي للفرقة الجوية الأولى في الشمالية، دعا "جميع وحدات الجيش بأكملها إلى تحقيق طفرة في الاستعداد للحرب".وأشرف كيم خلال شهر وحده على تجربة صاروخية وتفقد مصانع للدبابات والذخائر وقام بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونغيانغ مؤكدا من جديد تحالف بلاده مع ، كما أشرف على تدريبات إطلاق الدبابات للنار وتدريبات وحدات العمليات الخاصة.

انتقدت كوريا الشمالية لإدراجها ضمن قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود في .



وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية تُدرج على القائمة سنويا منذ عام 1997.



ونقلت عن المتحدث باسم قوله "كلما كثفت الولايات المتحدة استفزازاتها لجمهورية كوريا الشعبية بأفعال خبيثة غير ضرورية وغير مجدية، ازداد تصاعد العداء المستعصي على الحل بين البلدين".



وأضاف المتحدث "ستتخذ كوريا الشعبية الديمقراطية إجراءات فعالة ومناسبة لمواجهة الاستفزازات العدائية الأميركية في جميع المجالات".