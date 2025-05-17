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عربي-دولي
"استعداداً للحرب".. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية
Lebanon 24
17-05-2025
|
01:03
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ذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية
اليوم السبت أن زعيم
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
أشرف على
تدريبات للقوات الجوية وشدد على ضرورة تكثيف الاستعدادات للحرب.
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وأفادت الوكالة بأن كيم، الذي تفقد يوم الخميس تدريبات على الضربات الجوية والدفاع الجوي للفرقة الجوية الأولى في
كوريا
الشمالية، دعا "جميع وحدات الجيش بأكملها إلى تحقيق طفرة في الاستعداد للحرب".
وأشرف كيم خلال شهر
مايو
وحده على تجربة صاروخية وتفقد مصانع للدبابات والذخائر وقام بزيارة نادرة إلى السفارة الروسية في بيونغيانغ مؤكدا من جديد تحالف بلاده مع
روسيا
، كما أشرف على تدريبات إطلاق الدبابات للنار وتدريبات وحدات العمليات الخاصة.
انتقدت كوريا الشمالية
وزارة الخارجية الأميركية
لإدراجها ضمن قائمة الدول التي لا تتعاون بشكل كامل مع جهود
الولايات المتحدة
في
مكافحة الإرهاب
.
وأوضحت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الشمالية تُدرج على القائمة سنويا منذ عام 1997.
ونقلت
وكالة الأنباء المركزية
الكورية
عن المتحدث باسم
وزارة الخارجية
قوله "كلما كثفت الولايات المتحدة استفزازاتها لجمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية
بأفعال خبيثة غير ضرورية وغير مجدية، ازداد تصاعد العداء المستعصي على الحل بين البلدين".
وأضاف المتحدث "ستتخذ
جمهورية
كوريا الشعبية الديمقراطية إجراءات فعالة ومناسبة لمواجهة الاستفزازات العدائية الأميركية في جميع المجالات".
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