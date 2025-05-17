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إعصار يقتل 5 في مدينة سانت لويس الأميركية ويلحق أضرارا بآلاف الأبنية

Lebanon 24
17-05-2025 | 02:46
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تعرضت مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية لإعصار شديد أمس الجمعة أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.
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وقال مسؤولون إن الإعصار ألحق أيضا أضرارا بحوالي خمسة آلاف عقار، حيث أطاح بأسطح المنازل وأسقط أعمدة كهرباء واجتاح طريقا رئيسيا خلال ساعات الذروة.
قالت كارا سبنسر رئيسة بلدية سانت لويس، التي أدت اليمين قبل شهر، للصحفيين "مدينتنا في حالة حزن الليلة. الأمر مروع حقا فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح والدمار".

ولم يتم الكشف عن عدد المصابين حتى الآن، وأوضح المسؤولون أنهم ما زالوا يجمعون المعلومات من عدة مستشفيات نُقل إليها المصابون.
وفرضت المدينة حظرا للتجول من الساعة 9 مساء حتى 11 صباحا في منطقتين تعرضتا لمعظم الضرر، وذلك لمنع وقوع إصابات جراء الحطام والحد من عمليات النهب المحتملة.

وقال رئيس دائرة الإطفاء دينيس جينكرسون إنه تم نشر حوالي 500 من فرق الإغاثة، بما في ذلك 17 فريق بحث. وأضاف أن الدلائل الأولية تشير إلى أن عدد المصابين صغير نسبيا بالنظر إلى إجمالي الأضرار.

وأفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بوصول ما لا يقل عن ستة أعاصير إلى ميزوري وإلينوي المجاورة، بالإضافة إلى أحوال جوية قاسية أخرى امتدت حتى ساحل الأطلسي، بما في ذلك إعصار آخر في نيوجيرزي.
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