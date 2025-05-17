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عربي-دولي
الرئيس الإيراني: سنواصل المحادثات النووية مع أميركا لكننا لا نخشى تهديدات ترامب
Lebanon 24
17-05-2025
|
02:50
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قال
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
، السبت، إن
طهران
ستواصل المحادثات النووية مع
الولايات المتحدة
الأميركية، لكنها لا تخشى التهديدات، مضيفاً بالقول: "
ترامب
يتحدث عن السلام ويهدد
إيران
في الوقت نفسه - أيهما يجب أن نصدق؟"
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وخلال كلمة له في الذكرى السنوية لعودة
المجموعة البحرية
86 التابعة للجيش من رحلة بحرية دولية، قال
بزشكيان
: "نحن نُفاوض ولا نسعى للحرب، لكننا لا نخشَى أيّ تهديد". وتابع يقول: "نحن لا نتراجع عن حقوقنا تحت التهديد، ولن نفرّط في إنجازاتنا المشرّفة في أيّ مجال من المجالات".
وأضاف: "هم يغتالون علماءنا، ثم يتّهموننا بالإرهاب؛ نحن ضحايا الإرهاب.. ولأننا لا نرضخ للغطرسة، يتّهموننا بأننا سبب انعدام الأمن في المنطقة"، بحسب تعبيره.
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