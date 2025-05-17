الرئيس الإيراني: سنواصل المحادثات النووية مع أميركا لكننا لا نخشى تهديدات ترامب

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قال ، السبت، إن ستواصل المحادثات النووية مع الأميركية، لكنها لا تخشى التهديدات، مضيفاً بالقول: " يتحدث عن السلام ويهدد في الوقت نفسه - أيهما يجب أن نصدق؟"وخلال كلمة له في الذكرى السنوية لعودة 86 التابعة للجيش من رحلة بحرية دولية، قال : "نحن نُفاوض ولا نسعى للحرب، لكننا لا نخشَى أيّ تهديد". وتابع يقول: "نحن لا نتراجع عن حقوقنا تحت التهديد، ولن نفرّط في إنجازاتنا المشرّفة في أيّ مجال من المجالات".وأضاف: "هم يغتالون علماءنا، ثم يتّهموننا بالإرهاب؛ نحن ضحايا الإرهاب.. ولأننا لا نرضخ للغطرسة، يتّهموننا بأننا سبب انعدام الأمن في المنطقة"، بحسب تعبيره.