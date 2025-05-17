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سيدة ترافق وزير الخارجية السوري.. من هي؟

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:49
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أثار ظهور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفقة سيدة خلال لقائه مع نظيريه التركي والأميركي في أنطاليا التساؤلات عن هويتها، ولاسيما أنها بدت معنية بمتابعة تفاصيل اللقاء.
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من تكون زهرة البرازي؟
بحسب تلفزيون سوريا، تشغل الدكتورة زهرة البرازي منصب مستشار العدالة الانتقالية في وزارة الخارجية السورية.

والبرازي حاصلة على دكتوراه في القانون الدولي، وهي متخصصة في قضايا النزوح واللاجئين.
وأشاد الشيباني، باللقاء الذي جمعه مع نظيره الأميركي ماركو روبيو ، في مدينة أنطاليا التركية، ووصف الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء".

وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية بأن الشيباني وروبيو ناقشا تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات الثنائية، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز)
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