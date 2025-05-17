سيدة ترافق وزير الخارجية السوري.. من هي؟

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من تكون زهرة البرازي؟ أثار ظهور رفقة سيدة خلال لقائه مع نظيريه والأميركي في أنطاليا التساؤلات عن هويتها، ولاسيما أنها بدت معنية بمتابعة تفاصيل اللقاء.

بحسب ، تشغل الدكتورة زهرة البرازي منصب مستشار العدالة الانتقالية في .



والبرازي حاصلة على دكتوراه في القانون الدولي، وهي متخصصة في قضايا النزوح واللاجئين.

وأشاد ، باللقاء الذي جمعه مع نظيره الأميركي ، في مدينة أنطاليا ، ووصف الاجتماع بأنه "مثمر وبنّاء".



وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الشيباني وروبيو ناقشا تفاصيل رفع الأميركية عن ، وتحسين العلاقات الثنائية، وسبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين. (سكاي نيوز)