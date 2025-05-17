هي الاولى.. بوتين: أدعو كافة القادة العرب لحضور القمة الروسية-العربية في تشرين الاول

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ودعا جميع قادة إلى حضور القمة الروسية-العربية الأولى.



وقال ، بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة ، وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع ، وكذلك العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة دول جامعتكم، وكذلك لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 تشرين الاول". ، السبت، أن القمة الروسية-العربية الأولى تعقد في 15 تشرين الأول المقبل.ودعا جميع قادة إلى حضور القمة الروسية-العربية الأولى.وقال ، بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة ، وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع ، وكذلك العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة دول جامعتكم، وكذلك لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 تشرين الاول".

وأكد الرئيس الروسي أن القمة الروسية-العربية في تشرين الاول ستسهم في زيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه، ذي المنفعة المتبادلة للدول، وستساعد في ضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة وشمال إفريقيا.



وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء، قال الرئيس الروسي إن بلاده تدعم الجهود السياسية والدبلوماسية للدول العربية لحل النزاعات في المنطقة.



وأشار بالقول إن " المتنازع عليها في الشرق الأوسط ينبغي تسويتها مع احترام سيادة وسلامة أراضي الدول".