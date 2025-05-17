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عربي-دولي

هي الاولى.. بوتين: أدعو كافة القادة العرب لحضور القمة الروسية-العربية في تشرين الاول

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:58
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، أن القمة الروسية-العربية الأولى تعقد في 15 تشرين الأول المقبل.
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ودعا الرئيس الروسي جميع قادة دول جامعة الدول العربية إلى حضور القمة الروسية-العربية الأولى.

وقال بوتين، بمناسبة انطلاق القمة الـ34 لجامعة الدول العربية، وفقاً للبرقية التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "نعتزم مواصلة تطوير الحوار البناء مع جامعة الدول العربية، وكذلك العلاقات الودية مع جميع أعضائها. وفي هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة دول جامعتكم، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى المشاركة في القمة الروسية-العربية الأولى، التي نعتزم عقدها في 15 تشرين الاول".
وأكد الرئيس الروسي أن القمة الروسية-العربية في تشرين الاول ستسهم في زيادة تعزيز التعاون متعدد الأوجه، ذي المنفعة المتبادلة للدول، وستساعد في ضمان السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء، قال الرئيس الروسي إن بلاده روسيا تدعم الجهود السياسية والدبلوماسية للدول العربية لحل النزاعات في المنطقة.

وأشار بالقول إن "القضايا المتنازع عليها في الشرق الأوسط ينبغي تسويتها مع احترام سيادة وسلامة أراضي الدول".
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