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عربي-دولي

بريطانيا: نعمل مع واشنطن على وقف دائم للنار بين الهند وباكستان

Lebanon 24
17-05-2025 | 03:52
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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اليوم السبت إن بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والمضي في "تدابير بناء الثقة" والحوار.
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وقال لامي لوكالة "رويترز" في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في ختام زيارة استمرت يومين: "سنواصل العمل مع الولايات المتحدة لضمان التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإجراء الحوار والعمل مع باكستان والهند على كيفية التوصل إلى تدابير بناء الثقة بين الجانبين".
واتفقت الجارتان المسلحتان نووياً في 10 أيار على وقف إطلاق النار بعد أسوأ قتال بينهما منذ نحو ثلاثة عقود، والذي أعقب هجوماً على سياح اتهمت نيودلهي إسلام أباد بالضلوع فيه. وتنفي باكستان ذلك.

ورداً على سؤال حول تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند ما يهدد بالضغط على إمدادات المياه لباكستان، قال لامي "نحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة".

وقالت باكستان إن بريطانيا ودولاً أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، اضطلعت بدور رئيسي في تهدئة القتال. من جهتهم يقول دبلوماسيون ومحللون إن وقف إطلاق النار لا يزال هشاً.
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