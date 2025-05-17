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عربي-دولي

بتهمة التجسس لصالح استخبارات طهران.. بريطانيا تتهم 3 إيرانيين موقوفين

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:03
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قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت في بيان إنها وجهت اتهامات لثلاثة إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي بعد تحقيق كبير في مكافحة الإرهاب.
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وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال، من بينهم سبعة إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.
وقالت الشرطة في بيان لها اليوم السبت إن مصطفى سيباهفاند وفرهاد جوادي مانيش وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ"التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً" في الفترة ما بين 14 أغسطس (آب) 2024 و16 فبراير (شباط) 2025. وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد عبّر في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.

ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في "سجل النفوذ الأجنبي"، مما يلزم طهران بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في بريطانيا.
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