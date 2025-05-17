بتهمة التجسس لصالح استخبارات طهران.. بريطانيا تتهم 3 إيرانيين موقوفين



Advertisement

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال، من بينهم سبعة إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية. قالت الشرطة اليوم السبت في بيان إنها وجهت اتهامات لثلاثة إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب بعد تحقيق كبير في .وألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال، من بينهم سبعة إيرانيين، في وقت سابق من هذا الشهر في عمليتين منفصلتين فيما وصفته وزيرة الداخلية البريطانية بأنه أكبر تحقيقات من نوعها في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم السبت إن مصطفى سيباهفاند وفرهاد مانيش وشابور قلي خاني نوري اتهموا بـ"التورط في سلوك من المحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبياً" في الفترة ما بين 14 (آب) 2024 و16 فبراير (شباط) 2025. وأضافت أن الدولة الأجنبية التي تتعلق بها التهم هي .



وكان قد عبّر في وقت سابق عن "انزعاجه" عندما علم أن السلطات البريطانية اعتقلت مواطنين إيرانيين.



ووضعت الحكومة البريطانية إيران في أعلى مستوى في "سجل النفوذ الأجنبي"، مما يلزم بتسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي في .