ألمانيا: روسيا تهددنا جميعا في منطقة بحر البلطيق

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في تصريحات لصحيفة "فيلت إم زونتاج" تنشرها في عددها : "نحن كدول مطلة على بحر ، وكحلف وكاتحاد ، نبذل قصارى جهدنا للتصدي للتهديدات الهجينة، أيضا من خلال دوريات إضافية. تهددنا جميعا في منطقة بحر البلطيق". الألماني يوهان فاديفول تشديد الرقابة في في أعقاب أعمال تخريب، مزعومة، لكابلات وخطوط، نفذها الروسي هناك.في تصريحات لصحيفة "فيلت إم زونتاج" تنشرها في عددها : "نحن كدول مطلة على بحر ، وكحلف وكاتحاد ، نبذل قصارى جهدنا للتصدي للتهديدات الهجينة، أيضا من خلال دوريات إضافية. تهددنا جميعا في منطقة بحر البلطيق".

ويشير أسطول الظل إلى ناقلات وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا لتجنب ، عند نقل النفط، على سبيل المثال.



وخلال الأشهر الأخيرة، تسببت أعمال تخريب مزعومة يقوم بها أسطول الظل مستهدفا كابلات وخطوط في بحر البلطيق في إثارة ضجة مرارا.



ومنذ ذلك الحين، أصبحت البنية التحتية تحت الماء خاضعة لمراقبة متزايدة.



وذكر فاديفول أن الوضع الأمني أصبح خطيرا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، وقال: "الكابلات المقطوعة، والإشارات المشوشة، والسفن المشبوهة تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لنا"، واصفا أسطول الظل بأنه يشكل خطرا أمنيا مطلقا، مضيفا أن سيفرض عقوبات إضافية مباشرة على هذه السفن.

وشدد فاديفول أن هذه الإجراءات "تساعد أيضا، لأن أسطول الظل ينقل النفط يوميا، والذي تبيعه روسيا متجاوزة العقوبات".



ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد رسميا حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في .



وينص القرار - ضمن أمور أخرى - على تشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي لنقل النفط ومنتجاته.



وبحسب وزيرة خارجية بايبا برازي، يمر نحو 84 بالمئة من صادرات النفط الخام الروسي عبر بحر البلطيق، باستخدام أسطول الظل، موضحة أن هذا يعادل أكثر من ثلث إيرادات الميزانية الروسية.