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عربي-دولي

ألمانيا: روسيا تهددنا جميعا في منطقة بحر البلطيق

Lebanon 24
17-05-2025 | 04:54
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أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول تشديد الرقابة في بحر البلطيق في أعقاب أعمال تخريب، مزعومة، لكابلات وخطوط، نفذها أسطول الظل الروسي هناك.
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وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "فيلت إم زونتاج" تنشرها في عددها يوم الأحد: "نحن كدول مطلة على بحر البلطيق، وكحلف شمال الأطلسي وكاتحاد أوروبي، نبذل قصارى جهدنا للتصدي للتهديدات الهجينة، أيضا من خلال دوريات إضافية. روسيا تهددنا جميعا في منطقة بحر البلطيق".
ويشير أسطول الظل إلى ناقلات النفط وسفن الشحن الأخرى التي تستخدمها روسيا لتجنب العقوبات، عند نقل النفط، على سبيل المثال.

وخلال الأشهر الأخيرة، تسببت أعمال تخريب مزعومة يقوم بها أسطول الظل مستهدفا كابلات وخطوط في بحر البلطيق في إثارة ضجة مرارا.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت البنية التحتية تحت الماء خاضعة لمراقبة متزايدة.

وذكر فاديفول أن الوضع الأمني أصبح خطيرا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، وقال: "الكابلات المقطوعة، والإشارات المشوشة، والسفن المشبوهة تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لنا"، واصفا أسطول الظل بأنه يشكل خطرا أمنيا مطلقا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات إضافية مباشرة على هذه السفن.
 
وشدد فاديفول أن هذه الإجراءات "تساعد أوكرانيا أيضا، لأن أسطول الظل ينقل النفط يوميا، والذي تبيعه روسيا متجاوزة العقوبات".

ومن المنتظر أن يعتمد الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا يوم الثلاثاء المقبل خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.

وينص القرار - ضمن أمور أخرى - على تشديد الإجراءات ضد أسطول الظل الروسي لنقل النفط ومنتجاته.

وبحسب وزيرة خارجية لاتفيا بايبا برازي، يمر نحو 84 بالمئة من صادرات النفط الخام الروسي عبر بحر البلطيق، باستخدام أسطول الظل، موضحة أن هذا يعادل أكثر من ثلث إيرادات الميزانية الروسية.
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